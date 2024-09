Milan-Lecce 3-0, tre gol in 5 minuti: i rossoneri agganciano il Torino in testa

Il Milan ha sconfitto il Lecce per 3-0 nell’anticipo della sesta giornata della Serie A, imponendosi in maniera nitida di fronte al proprio pubblico di San Siro e firmando così la terza vittoria consecutiva in campionato. Prosegue il buon momento dei rossoneri dopo l’affermazione nel derby con l’Inter e il risultato odierno permette di agganciare provvisoriamente il Torino al comando della classifica generale con 11 punti (i granata ospiteranno la Lazio domenica pomeriggio).

I pugliesi sono invece incappati nel terzo ko stagionale e interrompono una striscia positiva di tre risultati utili consecutivi, restando al quartultimo posto con cinque punti all’attivo e una lunghezza di margine sulla zona retrocessione. La partita si è decisa nella parte conclusiva del primo tempo, quando i padroni di casa hanno segnato tre gol nell’arco di cinque minuti tramortendo la resistenza degli ospiti.

Al 38′ Morata segna di testa concretizzando la punizione dalla sinistra di Hernandez, al 41′ Leao serve Hernandez in profondità sulla sinistra e il francese si inventa una botta dal basso verso l’alto, al 43′ Abraham colpisce il palo e poi il suo sinistro al volo viene parato da Falcone, ma Pulisic è lesto sulla ribattuta e insacca il 3-0.

Nella parte centrale della ripresa sono stati due legni a scaldare gli animi: al 71′ la traversa di Chukwueze e al 72′ il palo di Banda per il Lecce. All’80mo minuto Bartesaghi viene punito con un rosso diretto per una brutta entrata con piede a martello su Banda, il Milan resta in dieci ma riesce a controllare la situazione e porta a casa una vittoria di primaria importanza che rilancia le ambizioni di alta classifica.