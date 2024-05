Calcio a 5: le convocate dell’Italia femminile per uno stage a Roma

La nazionale italiana femminile di calcio a 5 è pronta ad affrontare un nuovo appuntamento del suo percorso: uno stage di 5 giorni, dal 14 al 18 maggio, presso il CPO Giulio Onesti di Roma, con ben 20 convocate.

L’elenco, stilato dallo staff tecnico diretto da Francesca Salvatore, vede al suo interno la prima chiamata sia per Brenda Bettioli sia per Eleonora Zandonà, in una lista di giocatrici ormai collaudata. Di seguito tutte le convocazioni.

L’elenco delle convocate

Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (VIP), Anthea Polloni (Kick Off)

Giocatrici di movimento: Elena De Cao (Audace Verona), Eleonora Zandonà (Audace Verona), Adrieli Bertè (TikiTaka), Brenda Bettioli (TikiTaka), Rebecca De Siena (TikiTaka), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Gaby Vanelli (Kick Off), Bruna Borges (GTM Montesilvano), Ludovica Coppari (GTM Montesilvano), Rafaela Dal’Maz (GTM Montesilvano), Sara Boutimah (Città di Falconara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Silvia Praticò (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto).

Staff – Commissario tecnico: Francesca Salvatore; Capodelegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Vice allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Fabrizio Bombelli; Video analista: Riccardo Manno; Medici: Giuseppe Maccauro e Pierluigi Martinelli; Fisioterapista: Benedetta Cecchini Saulini.