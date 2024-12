Calcio a 5, Francesca Salvatore: “Una partita da 10 in pagella. Sono felice per le ragazze”

Un meraviglioso 1-4 in trasferta per regalarsi la prima vittoria di sempre contro la Spagna. La nazionale italiana femminile di calcio a 5 ha sfatato ieri, nella seconda amichevole del mini-ciclo di test contro le Furie Rosse, un tabù incredibile.

A colpire non è stata l’affermazione in sé per sé, ma il modo nella quale è arrivata, dopo aver subito un 2-0 nella prima partita svoltasi il 3 dicembre.

Nelle reazioni a caldo dopo questo successo, la ct Francesca Salvatore ha detto al sito della Divisione Calcio a 5: “Nella prima gara siamo uscite dal campo con la consapevolezza che la prestazione c’era stata. Nella seconda partita abbiamo replicato e migliorato la performance, al netto del tabellino. E’ stata una partita da 10 in pagella: con atteggiamento, attenzione ai dettami tattici, intensità e lucidità nei momenti di maggiore fatica”.

Poi ha aggiunto: “Questo risultato non è un caso e non arriva se non sei una squadra consapevole dei propri mezzi: sono felice non perché le ragazze abbiano vinto, ma per come l’hanno vinta”.

Ora per la nazionale italiana femminile lo sguardo sarà rivolto al futuro: l’appuntamento principale sarà dal 18 al 23 marzo 2025, per l’Elite Round di qualificazione ai primi storici Mondiali Femminili di futsal, che si giocheranno nelle Filippine.