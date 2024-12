Calcio a 5, l’Italia femminile fa la storia. Spagna battuta 4-1 a domicilio

La Nazionale italiana femminile di calcio a 5 si regala una pagina straordinaria della sua storia. Per la prima volta infatti da quando esiste questa rappresentativa, le azzurre hanno battuto la Spagna. Punteggio di 4-1, arrivato in trasferta, al termine della seconda amichevole contro le iberiche.

Dopo il 2-0 delle Furie Rosse di ieri si torna in campo, questa volta al Pabellón Virgen del Pasico di Torre Pacheco la musica è diversa. Sestari e compagne partono da subito forte con la volontà di giocarsi la partita a viso aperto e di voler far male alle rivali. Al 5′ arriva il gol dell’Italia: Ghilardi tira dai 10 metri, Caridad respinge, la palla arriva sui piedi di Erika Ferrara che trova la traiettoria vincente per lo 0-1. E’ una rete che galvanizza le azzurre che all’11’ trovano il raddoppio, quasi in fotocopia, ma con attrici diverse: questa volta è Ferrara a concludere, Caridad para senza però trattenere e sulla respinta è Dal’Maz a infilare il punto dello 0-2, risultato con cui si va al riposo; visto che negli ultimi 8 minuti della prima frazione lo score non si muove.

Nella ripresa ci si attende la reazione delle iberiche, l’Italia però è bravissima almeno per i primi 10 minuti a silenziare il ritmo delle ragazze della ct Pons. La Spagna va spalle al muro e decide di rischiare, arriva qualche chance con Sestari in uscita e Boutimah sulla linea brave a sventare i pericoli.

Rettilineo conclusivo, ultimi tre minuti. Succede di tutto: Italia addirittura sullo 0-3 con la zampata di Vanelli, la Spagna accorcia momentaneamente sull’1-3 grazie a Vane Sotelo e alla mossa del portiere di movimento. Le azzurre hanno una Mansueto in più nel motore che a 10″ dalla fine intercetta la sfera e a porta vuota mette a referto l’1-4 che scrive i titoli di coda a questa impresa.

La Nazionale italiana di calcio a 5 si prende una vittoria storica e indicazioni importanti in vista dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2025 di calcio a 5, torneo che si disputerà nelle Filippine. Di seguito il tabellino del match.

SPAGNA-ITALIA 1-4 (pt 0-2)

Spagna: Caridad, Laura Cordoba, Lujan, Celia, Vane Sotelo, Ari, Noelia, Dany, Eva, Peque, Antia, Albita, Marian, Paula. Ct Pons

Italia: Sestari, Borges, Coppari, Adamatti, Boutimah, Grieco, Mansueto, Vanelli, Carturan, Ghilardi, Barca, Dal’Maz, Ferrara, De Siena. Ct Salvatore

Reti: 5’pt Ferrara (I), 11’ Dal’Maz (I), 17’st Vanelli (I), 18′ Vane Sotelo (S) 20’ Mansueto (I)

Arbitri: Alejandro Martinez Flores (SPA), Antonio Navarra Liza (SPA), Adrian Monino Pedreno (SPA); Crono: Ana Hurtado Carceles (SPA)

Note: ammonita Mansueto (I)