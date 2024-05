Boxe, Tyson Fury sfida Usyk: sarà il padrone indiscusso dei massimi? Altezza, jab e velocità per battere l’ucraino

Tyson Fury sogna di laurearsi Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi. Il ribattezzato The Gypsy King si appresta ad affrontare l’ucraino Oleksandr Usyk in un incontro che farà la storia della boxe: sabato 18 maggio, sul ring di Riyadh (Arabia Saudita), verrà incoronato il nuovo padrone totale della categoria regina e il titano di Manchester spera di entrare nel mito della nobile arte.

Il 35enne inglese difenderà la corona WBC che detiene dall’ormai lontano 22 febbraio 2020 (già difesa tre volte) e cercherà di strappare gli scettri WBA, WBO, IBF, IBO attualmente nelle mani dell’ucraino. Si preannuncia un confronto altamente appassionante e avvincente, sulla carta aperto a qualsiasi epilogo visto l’equilibrio che dovrebbe regnare nell’arco dei dodici round programmati (salvo ovviamente una conclusione anticipata).

Tyson Fury è imbattuto e vanta un record di 34 vittorie (24 per ko) in 35 incontri disputati, non combatte dal 28 ottobre 2023 quando sconfisse Francis Ngannou (ex Campione del Mondo nelle arti marziali miste) proprio in terra araba in un incontro che non metteva in palio il suo titolo. Proprio in occasione dell’ultimo incontro aveva rimediato qualche acciacco fisico e aveva dovuto rinviare l’incontro con Usyk, ma ora è finalmente giunto il momento.

In precedenza aveva mandato al tappeto Derek Chisora (3 dicembre 2022), Dillian Whyte (23 aprile 2022) e Deontay Wilder (9 ottobre 2021) confermandosi sul trono. Dall’alto di 206 cm e dotato di un allungo di 216 cm, The Gypsy King cercherà di sfruttare al meglio il suo proverbiale jab e la sua mirabile velocità di gambe per mettere in difficoltà Usyk. Sono infatti queste le armi più importanti in favore di Fury, che dovrà fronteggiare la scaltrezza e la potenza dell’avversario.