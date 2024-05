Boxe, Gianluigi Malanga vince il primo match al preolimpico: Tanko liquidato, prosegue la caccia a Parigi 2024

Gianluigi Malanga ha esordito con una bella vittoria al torneo preolimpico di boxe, in corso di svolgimento all’Huamerk Stadium di Bangkok (Thailandia). Il pugile italiano si è imposto in maniera nitida nei 32mi di finale della categoria fino a 63,5 kg, sconfiggendo lo slovacco Vilam Tanko con un chiaro verdetto unanime (5-0) e qualificandosi così ai sedicesimi di finale.

Il nostro peso welter, che al preolimpico di Busto Arsizio si era dovuto arrendere per split decision (verdetto molto discusso) al primo turno contro il colombiano Josè Manuel Viafara, ha arginato un avversario potenzialmente rognoso, dimostrando un’ottima tenuta agonistica e facendo capire di avere tutte le carte in regola per avanzare nella manifestazione.

Il 24enne, che si era dovuto arrendere al cospetto dell’irlandese Dean Clancy agli ultimi Giochi Europei (dove si era combattuto per i primi tagliandi a cinque cerchi), tornerà sul ring nella giornata di martedì 28 maggio per affrontare il vincente del confronto tra il nepalese Prakash Limbu Liam e il boliviano Josè Maria Nunez. Ricordiamo che in questa categoria di peso sono in palio cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: si qualificano ai Giochi i quattro semifinalisti e il vincitore dei box-off che coinvolgeranno i quattro eliminati ai quarti di finale. Il nostro portacolori deve dunque vincere almeno altri tre incontri per meritarsi un posto sul volo per la capitale francese.

Nel pomeriggio toccherà a Salvatore Cavallaro, che affronterà l’algerino Yaiche nei 32mi di finale della categoria fino a 71 kg. Nei giorni scorsi sono stati eliminati Michele Baldassi (dal kirgizo Seiibek tra i 57 kg) e Federico Serra (dall’ecuadoriano Delgado tra i 51 kg), mentre Melissa Gemini esordirà direttamente agli ottavi della categoria fino a 75 kg il prossimo 1° giugno.