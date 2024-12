Boxe, debutto per Baldassi e Malanga ai Campionati Italiani: i risultati della terza giornata

Continuano a svilupparsi i Campionati Italiani Assoluti di boxe, giunti alla terza giornata in quel di Seregno, che li ospita al Palasport Somaschini. Ancora diversi big che fanno parte del giro delle Nazionali azzurre combattono oggi, senza che ci siano reali risultati da scossoni.

Nei 57 kg Michele Baldassi non ha problemi, e andrà a giocarsi la sua semifinale con Mattia Firinu. Dall’altra parte del tabellone, invece, va avanti senza problemi Michele Cravotta, mentre deve fare una gran fatica Francesco Ingallinera.

Nei 67 kg c’è sempre Gianluigi Malanga, che va avanti senza nessun tipo di problema e andrà a farsi carico del penultimo atto contro Raffaele Montella. Nella parte bassa esce il numero 2 del tabellone, Nourddine Amanaa, battuto da Patrizio Casini, mentre avanza anche Amin Elkadimi Skalli.

Per il resto passano tutti i numeri 1 del tabellone, con la questione più interessante che potrebbe arrivare dagli 80 kg, dato un Tumminiello-Commey che, in prospettiva, può diventare la finale più interessante se entrambi ci arriveranno. E, nei 71 kg, si fa strada anche Salvatore Cavallaro. Domani mattina sorteggio dei tornei femminili, che prenderanno il via poche ore dopo.

RISULTATI TERZA GIORNATA CAMPIONATI ITALIANI BOXE

54 KG

Tommaso Sciacca-Sergio Pranteddu 5-0

Luigi Vidal de Joya-Simone Agrò 5-0

Bard Eddine Bouraouia-Ledio Hoxha 5-0

Mouhcine Sabri-Simone Cuomo 5-0

57 KG

Michele Baldassi-Elia Gomboli 5-0

Cristian Danuta-Mattia Firinu 0-5

Michele Cravotta-Ali Karimi 5-0

Leonardo Vincelli-Francesco Ingallinera 3-4 R3

60 KG

Giuseppe Canonico-Manuel Nisticò 5-0

Thomas Iannotta-Federico Ferro 0-5

Davide Calculli-Gabriele Sardo 5-0

Manuel Cucci-Daniele Salerno 0-5

63.5 KG

Giacomo Giannotti-Adama Doumbia 4-0

Ernis Abazi-Francesco Carpinteri 0-5

Cristian Sollima-Francesco Cavazza 1-4

Graziano Arras-Simone Kaludjerovic RSC-I R2 0:03, passa Arras

67 KG

Gianluigi Malanga-Soufiane Razzad 5-0

Davide Fiore-Raffaele Montella 0-5

Brando Diani-Amin Elkadimi Skalli RSC-I R3 0:56, passa Skalli

Patrizio Casini-Nourddine Amanaa 3-0

71 KG

Salvatore Cavallaro-Raffaello Corbatto 5-0

Lorenzo D’Arpino-Fabrizio Tibiletti 0-5

Nicolò Vettore-Raoul Diani 5-0

Giacomo Gioioso-Gabriele Guidi Rontani SC R1 1:30, passa Guidi Rontani

75 KG

Remo Salvati-Francesco Marotta 5-0

Moaad Laailiss-Danilo Mastrorillo 5-0

Manuel Pieri-Soheyb Ait Hadda 5-0

Aldo Antonino Neglia-Lapo Pistelli RSC-I R3 0:41, passa Pistelli

80 KG

Gerlando Tumminiello-Mirdit Prenga RSC-I R3 2:20, passa Tumminiello

Michele Ngiangia Ayah-Matteo Fina vince Ayah per forfait di Fina

Filippo Aveni-Gaetano Grasso 5-0

Tiberio Siciliano-Alfred Cromwell Commey 0-5

86 KG

Vincenzo Lizzi-Tommaso Vanin 5-0

Eildon Perjoni-Marvin Ghilarducci 0-5

Filippo Bruni-Christian Ressa 1-4

El Hadji Ousmane Fall-Luca Iovoli 0-5

92 KG

Mattia Facchini-Vincenzo Terlizzi 5-0

Guiseppe de Ascentiis-Imam Bouhouch 0-5

Jonathan Pisano-Francesco Carlozzo 5-0

Davide Cacchiarelli-Vincenzo Bortone 0-5