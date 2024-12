Boxe, Malanga e Cavallaro debuttano con una vittoria ai Campionati Italiani: risultati seconda giornata

Al PalaSomaschini di Seregno (in provincia di Monza Brianza) sono incominciati i Campioni Italiani Assoluti di boxe dilettantistica. Di seguito i risultati della seconda giornata.

67 KG (ottavi di finale): Gianluigi Malanga è il favorito della categoria e ha liquidato Edoardo Bertin per 5-0, Soufiane Razzad ha avuto la meglio su Jordan Valencia, Davide Fiore ha regolato Francesco Mancini per 5-0, Raffaele Montella ha dettato legge su Gabriele Falaschi (5-0), Brando Diani ha avuto la meglio su Domenico Reina per 4-1, Patrizio Casini è stato promosso (4-1 contro Alessandro Farina, Skalli Elkadimi si è imposto per 5-0 su Alberto Ippoliti, Nourddine Amanaa l’ha spuntata su Elia Gironelli per 5-0.

71 KG (ottavi di finale): Salvatore Cavallaro è il favorito della categoria e ha surclassato Jeffre Steven (5-0), Raffaello Corbatto ha dettato legge contro Simone Fogliano (5-0), Lorenzo D’Arpino ha brillato contro Daniele Bevacqua (5-0), Fabrizio Tibiletti ha regolato Achraf Cheriti (5-0), Nicolò Vettore l’ha spuntata su Mattia Ricci (5-0), affermazione per 5-0 su Raoul Dini contro Faton Brahimaj, Gabriele Guidi Rontani ha sconfitto Joseph Saponaro per 5-0, Giacomo Gioioso ha battuto Luca Esposito per 4-1.

57 KG (ottavi di finale): Michele Baldassi è la testa di serie numero 1 del tabellone e ha chiuso i conti con Enrico Mezzanotte nel secondo round, Elia Gomboli ha regolato Antonio Leotta per 4-1, mentre Christian Danuta e Mattia Firinu hanno battuto rispettivamente Salvatore Bove e Mattia Firinu per 5-0. Altri 5-0 per Michele Cravotta, Ali Karimi e Francesco Ingallinera rispettivamente contro Marco Lecci, Diego Pellonara e Leonardo Bertocco, mentre Leonardo Vincelli ha chiuso i conti con Iacopo Agnifili nel terzo round.

63,5 KG (ottavi di finale): Giacomo Giannotti ha sconfitto Milos Jovanovic per 5-0, Francesco Carpinteri ha avuto la meglio su Michele Di Vietro per 5-0, Cristian Sollima si è imposto su Alberto Fiore per 5-0, Adama Doumbia ha regolato Soufiane Mesrar per 4-1, Ernis Abazi ha battuto Antonio Scatena, 5-0 per Francesco Scavazza e Simone Kaludjerovic contro Jacopo Tarantino e Simone Carlucci, Graziano Arras ha eliminato Angelo Zaccariello per 4-1.