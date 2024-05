Beach volley, Ranghieri/Carambula subito out in qualificazione ad Espinho. Due coppie in main draw nell’Elite 16 portoghese

Si ferma ancora e in modo brusco la marcia di Ranghieri/Carambula nella rincorsa alla qualificazione olimpica. la coppia azzurra, uscita al primo turno delle qualificazioni dell’Elite 16 di Espinho in Portogallo, dovrebbe poter conservare un piccolo tesoretto in vista degli ultimi due tornei di qualificaizone ma servirà un ulteriore sforzo per consolidare la qualificazione a Parigi 2024.

Ranghieri/Carambula sono usciti sconfitti 2-0 nella sfida con gli olandesi Luini/Varenhorst. Nel primo set, avanti 12-10, gli azzurri sui sono fatti rimontare e superare (13-15) e nel finale un parziale di 2-6 ha fruttato il successo agli olandesi (17-21). Nel secondo set partenza disastrosa degli italiani che, in un baleno, si trovano sotto 4-11 e non riescono più a rientrare nel match, cedendo con il punteggio di 17-21.

Sono due, dunque, le coppie azzurre in tabellone principale, quelle composte da Nicolai/Cottafava in campo maschile e Gottardi/Menegatti in campo femminile, entrambe chiamate a ottenere buoni risultati per migliorare il ranking in vista delle composizioni dei gironi del torneo olimpico. Tra gli uomini Nicolai/Cottafava sono inseriti nella pool B e debutteranno oggi alle 11.00 contro la coppia australiana Hodges/Schubert (una delle rivali di Ranghieri/Carambula nella rincorsa olimpica). Alle 19 gli azzurri affronteranno i campioni del mondo cechi Perusic/Schweiner. Domani alle 15 Nicolai/Coattafava affronteranno i qatarini Cherif/Ahmed.

In campo femminile il debutto per Gottardi/Menegatti è fissato per oggi alle 14 contro le bestie nere Álvarez/Moreno, la coppia spagnola che per due anni consecutivi ha battuto le italiane ai quarti dell’Europeo. Domani alle 10 si rinnova la sfida infinita con le brasiliane Carol/Barbara e sempre domani alle 17 le azzurre affronteranno le australiane Mariafe/Clancy.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazione: Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Ittlinger/Borger (GER) 0-2 (17-21, 17-21), Pavan/McBain (CAN)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 1-2 (21-11, 20-22, 8-15), Liliana/Paula (ESP)-Álvarez/Moreno (ESP) 1-2 (21-17, 16-21, 15-17), Cannon/Kraft (USA)-Placette/Richard (FRA) 2-0 (23-21, 21-18), Hildreth/Van Gunst (USA)-Tainá/Victoria (BRA) 0-2 (14-21, 14-21), Ludwig/Lippmann (GER)-Klinger/Klinger (AUT) 2-1 (21-17, 18-21, 15-11), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Bansley/Bukovec (CAN) 2-1 (22-20, 19-21, 15-9), Esmée/Zoé (SUI)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 2-1 (21-18, 21-23, 15-10)

Secondo turno qualificazione: Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Ittlinger/Borger (GER) 2-1 (19-21, 21-15, 15-11), Cannon/Kraft (USA)-Álvarez/Moreno (ESP) 1-2 (19-21, 21-19, 11-15), Ludwig/Lippmann (GER)-Tainá/Victoria (BRA) 0-2 (17-21, 18-21), Esmée/Zoé (SUI)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 1-2 (21-19, 12-21, 9-15)

Gironi. Pool D. Oggi 13: Nuss/Kloth (USA)-Tainá/Victoria (BRA), Stam/Schoon (NED)-Pinheiro/Castro (POR). Domani 18: Pinheiro/Castro (POR)-Tainá/Victoria (BRA), Stam/Schoon (NED)-Nuss/Kloth (USA). 24/5 18: Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA), Nuss/Kloth (USA)-Pinheiro/Castro (POR) [12]

Pool C. Oggi 14: Gottardi/Menegatti (ITA)-Álvarez/Moreno (ESP), Carol/Barbara (BRA)-Mariafe/Clancy (AUS). 24/5 10: Mariafe/Clancy (AUS)-Álvarez/Moreno (ESP), Carol/Barbara (BRA)-Gottardi/Menegatti (ITA). 17: Carol/Barbara (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP), Gottardi/Menegatti (ITA)-Mariafe/Clancy (AUS).

Pool B. Oggi 9: Xue/Xia (CHN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Hughes/Cheng (USA)-Müller/Tillmann (GER). 24/5 9: Müller/Tillmann (GER)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Hughes/Cheng (USA)-Xue/Xia (CHN). 14: Hughes/Cheng (USA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Xue/Xia (CHN)-Müller/Tillmann (GER).

Pool A. 10: Tina/Anastasija (LAT)-Raupelyte/Paulikiene (LTU), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Hüberli/Brunner (SUI). 17: Hüberli/Brunner (SUI)-Raupelyte/Paulikiene (LTU), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT). 24/5 13: Ana Patrícia/Duda (BRA)-Raupelyte/Paulikiene (LTU), Tina/Anastasija (LAT)-Hüberli/Brunner (SUI)

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Stankevicius/Knasas (LTU)-Herrera/Gavira (ESP) 2-1 (23-25, 21-15, 15-12), Vitor Felipe/Renato (BRA)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 0-2 (18-21, 15-21), Hodges/Schubert (AUS)-Bassereau/Lyneel (FRA) 2-0 (21-17, 21-18), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Bello/Bello (ENG) 0-2 (18-21, 14-21), Mol/Berntsen (NOR)-Crabb/Brunner (USA) 2-0 (21-18, 21-13), Ranghieri/Carambula (ITA)-Luini/Varenhorst (NED) 0-2 (17-21, 17-21), Kantor/Zdybek (POL)-Capogrosso/Capogrosso (ARG) 0-2 (16-21, 15-21), Evans/Budinger (USA)-Sousa/Sousa (POR) 2-0 (21-14, 21-15).

Secondo turno qualificazioni: Nicolaidis/Carracher (AUS)-Stankevicius/Knasas (LTU) 2-0 (21-16, 21-16), Bello/Bello (ENG)-Hodges/Schubert (AUS) 0-2 (16-21, 21-23), Luini/Varenhorst (NED)-Mol/Berntsen (NOR) 1-2 (17-21, 21-19, 11-15), Evans/Budinger (USA)-Capogrosso/Capogrosso (ARG) 2-1 (19-21, 21-18, 15-12)

Gironi. Pool D. Oggi 12: Evandro/Arthur (BRA)-Evans/Budinger (USA), George/Andre (BRA)-Pedrosa/Campos (POR). 19: Pedrosa/Campos (POR), Evans/Budinger (USA), George/Andre (BRA)-Evandro/Arthur (BRA). 24/5 19: George/Andre (BRA)-Evans/Budinger (USA), Evandro/Arthur (BRA)-Pedrosa/Campos (POR).

Pool C. Oggi 14: Ehlers/Wickler (GER)-Nicolaidis/Carracher (AUS), Boermans/de Groot (NED)-Bryl/Łosiak (POL). 24/5 12: Bryl/Łosiak (POL)-Nicolaidis/Carracher (AUS), Boermans/de Groot (NED)-Ehlers/Wickler (GER). 20: Boermans/de Groot (NED)-Nicolaidis/Carracher (AUS), Ehlers/Wickler (GER)-Bryl/Łosiak (POL)

Pool B. Oggi 11: Perusic/Schweiner (CZE)-Cottafava/Nicolai (ITA), Cottafava/Nicolai (ITA)-Hodges/Schubert (AUS). 19: Cherif/Ahmed (QAT)-Hodges/Schubert (AUS), Perusic/Schweiner (CZE)-Cottafava/Nicolai (ITA). 24/5 15: Perusic/Schweiner (CZE)-Hodges/Schubert (AUS), Cottafava/Nicolai (ITA)-Cherif/Ahmed (QAT).

Pool A. Oggi 15: van de Velde/Immers (NED)-Mol/Berntsen (NOR), Ahman/Hellvig (SWE)-Partain/Benesh (USA). 11: Partain/Benesh (USA)-Mol/Berntsen (NOR), Åhman/Hellvig (SWE)-van de Velde/Immers (NED). 15: Åhman/Hellvig (SWE)-Mol/Berntsen (NOR), van de Velde/Immers (NED)-Partain/Benesh (USA)