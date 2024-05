Beach volley, si ferma ai quarti l’avventura degli azzurri nell’Elite 16 di Espinho

La sabbia di Espinho ancora una volta respinge l’assalto azzurro. Si ferma infatti negli ottavi di finale il cammino nell’Elite 16 portoghese sia di Menegatti7Gottardi, sia di Cottafava/Nicolai che rimandano ai prossimi appuntamenti internazionale la rampa di lancio in vista dei Giochi a cui sono già qualificati.

In campo femminile è mancato davvero poco a Gottardi/Menegatti per qualificarsi per i quarti di finale. Opposte alle lettoni Tina/Anastasija (o Graudina/Samoilova per i puristi) le azzurre hanno giocato un buon match ma si sono dovute arrendere al tie break. Nel primo set le italiane volano sul 12-7 e non si fanno più riavvicinare fino al 21-14 conclusivo.

Nel secondo set si ribalta la situazione: le lettoni scattano avanti 12-7, le azzurre tornano sotto (12-10) ma non riescono ad agganciare le rivali che vincono con il punteggio di 21-17. Nel tie break le azzurre non sfruttano un vantaggio considerevole: 10-7, si fanno raggiungere a quota 10 e, dopo il primo set ball annullato alle estoni, si arrendono 14-16 ai vantaggi.

In campo maschile eliminazione agli ottavi anche per Nicolai/Cottafava battuti in due set dai polacchi Bryl/Losiak. Gli azzurri nel primo set vanno sotto 5-8, 11-14 e 12-17 e, quando sembra tutto finito, piazzano un break di 8-3 e pareggiano a quota 20 ma non riescono a completare la rimonta perdendo 22-20. Nel secondo set non c’è storia. Polacchi subito avanti, azzurri fallosi e poco brillanti che lasciano ben presto via libera agli avversari: 21-15.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool D. Nuss/Kloth (USA)-Tainá/Victoria (BRA) 2-0 (24-22, 22-20), Stam/Schoon (NED)-Pinheiro/Castro (POR) 2-0 (21-11, 21-11). Pinheiro/Castro (POR)-Tainá/Victoria (BRA) 0-2 (14-21, 12-21), Stam/Schoon (NED)-Nuss/Kloth (USA) 2-1 (17-21, 23-21, 15-9). Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA) 2-0 (21-16, 21-18), Nuss/Kloth (USA)-Pinheiro/Castro (POR) 2-0 (21-15, 21-12)

Pool C. Gottardi/Menegatti (ITA)-Álvarez/Moreno (ESP) 1-2 (19-21, 21-19, 16-18), Carol/Barbara (BRA)-Mariafe/Clancy (AUS) 2-1 (21-13, 18-21, 15-12). Mariafe/Clancy (AUS)-Álvarez/Moreno (ESP) 1-2 (21-16, 18-21, 11-15), Carol/Barbara (BRA)-Gottardi/Menegatti (ITA) 1-2 (19-21, 21-13, 9-15). Carol/Barbara (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP) 0-2 (21-23, 19-21), Gottardi/Menegatti (ITA)-Mariafe/Clancy (AUS) 1-2 (21-9, 16-21, 16-18).

Pool B. Xue/Xia (CHN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (21-9, 14-21, 15-13), Hughes/Cheng (USA)-Müller/Tillmann (GER) 0-2 (12-21, 16-21). Müller/Tillmann (GER)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (15-21, 21-15, 15-8), Hughes/Cheng (USA)-Xue/Xia (CHN) 2-0 (21-15, 26-24), Hughes/Cheng (USA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 0-2 (15-21, 27-29), Xue/Xia (CHN)-Müller/Tillmann (GER) 2-0 (21-17, 22-20).

Pool A. Tina/Anastasija (LAT)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-1 (22-24, 21-10, 15-6), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Hüberli/Brunner (SUI) 2-0 (21-18, 22-20). Hüberli/Brunner (SUI)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-0 (21-18, 23-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT) 2-1 (21-18, 14-21, 15-10). Ana Patrícia/Duda (BRA)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-0 (21-13, 21-14), Tina/Anastasija (LAT)-Hüberli/Brunner (SUI) 2-1 (21-16, 14-21, 20-18)

Ottavi di finale: Carol/Barbara (BRA)-Hüberli/Brunner (SUI) 1-2 (18-21, 21-18, 12-15), Xue/Xia (CHN)-Tainá/Victoria (BRA) 2-0 (21-17, 21-16), Gottardi/Menegatti (ITA)-Tina/Anastasija (LAT) 1-2 (21-14, 17-21, 14-16), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Nuss/Kloth (USA) 0-2 (12-21, 22-24)

Quarti di finale: Hüberli/Brunner (SUI)-Müller/Tillmann (GER) 2-0 (21-19, 22-20), Alvarez/Moreno (ESP)-Xue/Xia (CHN) 2-0 (21-17, 21-17), Tina/Anastasija (LAT)-Stam/Schoon (NED) 0-2 (18-21, 19-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Nuss/Kloth (USA) 0-2 (17-21, 15-21)

Semifinali: Hüberli/Brunner (SUI)-Alvarez/Moreno (ESP), Stam/Schoon (NED)-Nuss/Kloth (USA)

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool D. Evandro/Arthur (BRA)-Evans/Budinger (USA) 2-1 (17-21, 21-15, 15-13), George/Andre (BRA)-Pedrosa/Campos (POR) 2-0 (21-15, 21-16). Pedrosa/Campos (POR), Evans/Budinger (USA) 0-2 (17-21, 17-21), George/Andre (BRA)-Evandro/Arthur (BRA) 2-0 (21-16, 21-13). George/Andre (BRA)-Evans/Budinger (USA) 0-2 (19-21, 14-21), Evandro/Arthur (BRA)-Pedrosa/Campos (POR) 2-0 (29-27, 21-19).

Pool C. Ehlers/Wickler (GER)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 0-2 (14-21, 17-21), Boermans/de Groot (NED)-Bryl/Łosiak (POL) 0-2 (19-21, 21-23). Bryl/Łosiak (POL)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 0-2 (18-21, 20-22), Boermans/de Groot (NED)-Ehlers/Wickler (GER) 0-2 (17-21, 14-21). Boermans/de Groot (NED)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 0-2 (18-21, 15-21), Ehlers/Wickler (GER)-Bryl/Łosiak (POL) 2-0 (21-16, 21-19)

Pool B. Cottafava/Nicolai (ITA)-Hodges/Schubert (AUS) 0-2 (16-21, 20-22), Perusic/Schweiner (CZE)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-0 (25-23, 21-18). Cherif/Ahmed (QAT)-Hodges/Schubert (AUS) 2-1 (21-18, 17-21, 15-9), Perusic/Schweiner (CZE)-Cottafava/Nicolai (ITA) 1-2 (11-21, 21-12, 13-15). Perusic/Schweiner (CZE)-Hodges/Schubert (AUS) 0-2 (18-21, 17-21), Cottafava/Nicolai (ITA)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-1 (21-19, 19-21, 15-8).

Pool A. Oggi 15: van de Velde/Immers (NED)-Mol/Berntsen (NOR) 2-1 (21-23, 21-18, 15-12), Ahman/Hellvig (SWE)-Partain/Benesh (USA) 2-0 (21-16, 23-21). Partain/Benesh (USA)-Mol/Berntsen (NOR) 2-0 (21-14, 21-14), Åhman/Hellvig (SWE)-van de Velde/Immers (NED) 1-2 (21-23, 25-23, 7-15). Åhman/Hellvig (SWE)-Mol/Berntsen (NOR) 2-0 (21-0, 21-0), van de Velde/Immers (NED)-Partain/Benesh (USA) 2-1 (21-15, 16-21, 15-7)

Ottavi di finale: Åhman/Hellvig (SWE)-Evandro/Arthur (BRA) 2-0 (21-16, 21-19), George/Andre (BRA)-Perusic/Schweiner (CZE) 2-1 (21-14, 17-21, 15-12), Partain/Benesh (USA)-Ehlers/Wickler (GER) 0-2 (16-21, 18-21), Bryl/Łosiak (POL)-Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (22-20, 21-15)

Quarti di finale: Åhman/Hellvig (SWE)-Hodges/Schubert (AUS) 2-0 (21-17, 21-14), Nicolaidis/Carracher (AUS)-George/Andre (BRA) 0-2 (15-21, 13-21), Ehlers/Wickler (GER)-Evans/Budinger (USA) 2-0 (21-14, 21-14), van de Velde/Immers (NED)-Bryl/Łosiak (POL) 2-0 (21-18, 21-19)

Semifinali: Åhman/Hellvig (SWE)-George/Andre (BRA), Ehlers/Wickler (GER)-van de Velde/Immers (NED)