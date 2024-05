Basket, Milano supera quota 100 e impatta con Trento. Brescia non fatica e fa 2-0 con Pistoia

Quarta serata di playoff della Serie A di basket e si sono chiuse tutte le gare-2 in programma, con l’Olimpia Milano che doveva impattare la serie dopo il ko casalingo contro Trento, mentre Brescia cercava il bis in casa contro Pistoia. Ecco come è andata.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 104-93

Si riparte da dove si era finito 48 ore fa, con le due squadre che si equivalgono. Nei primi minuti è Melli contro Trento, con il capitano Olimpia che segna i primi 8 punti di Milano e poi 12 su 16. Non si scompone la squadra ospite che risponde da oltre l’arco e resta sempre in scia. Fatica a difendere Milano, ma negli ultimi minuti del primo quarto accelera la squadra di Messina, tocca la doppia cifra di vantaggio e va al primo stop sul 35-20. A differenza di gara-1, però, non alza il piede dall’acceleratore Milano nel secondo quarto, con Shields e Melli che firmano il +20 a metà quarto. Reagisce Trento, ma è uno Shields scatenato in questo quarto e Milano va al riposo con ben 65 punti segnati sul 65-48.

Non cambia molto la musica nel terzo quarto, con Milano che sospinta di Shields naviga attorno ai 20 punti di vantaggio nei primi 5 minuti della ripresa. Ma ancora una volta Trento non si dà per vinta e con un parziale di 6-0 torna a -14. Ma subito contro parziale di Milano e subito nuovo +20 per la squadra milanese, scatenata oggi. Si va, così, all’ultimo stop sull’87-64. Ultimo quarto che ormai è garbage time, con Trento che limita il gap tornando addirittura in singola cifra, Milano che scavalla quota 100 e si impone 104-93, con 28 punti di Shavon Shields e 18 di Niccolò Melli e impatta la serie sull’1-1.

GERMANI BRESCIA – ESTRA PISTOIA 97-75

Parte subito forte Brescia, che vuole mettere in chiaro le cose anche in gara-2. Parziale iniziale di 7-0, poi +10 dopo meno di 5 minuti di gioco e Pistoia che fatica tantissimo a trovare la via del canestro. Un parziale di 6-0 però riporta sotto i toscani, ma subito i lombardi riallungano e vanno al primo riposo sul 30-19. Prova a restare in partita Pistoia, ma punteggio che naviga sempre attorno ai 10 punti di distacco, con Brescia che gestisce l’elastico, allungando un po’ e poi lasciando accorciare i toscani. Ma ancora allungano i padroni di casa prima dell’intervallo e si va negli spogliatoi sul 46-34.

E a inizio secondo tempo decide di chiuderla Brescia, con Pistoia che torna a -10, ma subito un parziale dei lombardi taglia le gambe ai toscani e a metà quarto i padroni di casa toccano il +20 e virtualmente vanno sul 2-0 nella serie. La difesa di Brescia detta legge ora, Pistoia non può rispondere e così i lombardi scappano definitivamente via e si va all’ultimo stop sul 71-51. Troppo il divario per sperare in una rimonta di Pistoia e così ultimo quarto che serve solo per le statistiche. Finisce, così, con Brescia che si impone su Pistoia per 97-75, con 23 punti di Massinburg e Della Valle e serie che va sul 2-0.