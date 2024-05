Basket, l’Olimpia Milano a trazione ‘lunghi’: Brescia ko e 1-0 nella semifinale scudetto

L’Emporio Armani Milano mantiene il fattore campo ed è 1-0 nella serie contro la Germani Brescia. Gara-1 di semifinale scudetto si chiude sul 95-89 e le scarpette rosse ringraziano i propri lunghi: Voigtmann è il mattatore del primo tempo con 21 punti, spalleggiato da un ottimo Tonut, ma nel finale emerge il cuore di Nicolò Melli, con 13 punti tutti importantissimi. Per la Leonessa non bastano i 33 di Amedeo Della Valle.

Inizio partita in cui Tonut e Gabriel si scambiano cortesie dall’arco, poi Brescia prova ancora a spingersi in avanti con tre punti ancora dell’americano per il 13-16. Entra in gioco Johannes Voigtmann, che con due triple rimette l’Olimpia in avanti, poi un fade away e un’altra tripla per il 34-29 del primo quarto.

Milano prova ad allungare ancor di più in avvio, il gioco da tre punti di Nikola Mirotic significa il 41-31 per un 7-2 di parziale in apertura. Brescia risponde con uno scatenato Massinburg con due triple per il -2, ma non ottiene molto da Bilan, che appare fuori partita. L’EA7 si rimette ancora a macinare ed è ancora protagonista Voigtmann: altri otto punti con due triple, ben spalleggiato da Tonut, e crivellando la zona di Brescia si arriva all’intervallo sul 61-49.

Milano sembra gestire bene la partita, stazionando spesso sulla doppia cifra di vantaggio per tutto il terzo parziale, prima che due triple di Della Valle rimettono le cose un po’ in equilibrio sul 77-70 del 30′.

Entra però in gioco Melli: tripla e schiacciata a imbastire un break di 7-0 che riconsegna il +14, prima di altre due triple di Della Valle che mettono a segno il -8. Flaccadori rimette però le distanze al 34‘. Brescia ci crede ancora, con uno scatenato Della Valle e si arriva sul 91-87 a un minuto dal termine. Ci mette ancora una pezza Melli con i piedi sull’arco per il +6, le speranze della Germani si spengono con i liberi di Flaccadori.