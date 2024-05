Basket, Virtus Bologna e Brescia hanno il primo match-point in gara-3 dei playoff di Serie A. Olimpia Milano-Trento e Venezia-Reggio Emilia ancora in parità

Giorno di riposo per i playoff 2024 della Serie A di basket, con le otto squadre impegnate nella post-season che scenderanno in campo tra domani giovedì 16 e venerdì 17 maggio per le gare-3 dei quarti di finale a campi invertiti rispetto alle prime due partite. Andiamo a presentare brevemente cosa ci attende.

Partiamo da chi ha già a disposizione il primo match-point per chiudere la pratica e volare in semifinale ovvero la Virtus Bologna e la Germani Brescia. I bolognesi hanno rispettato ampiamente il pronostico ed il fattore campo nelle due sfide disputate alla Segafredo Arena contro la Bertram Tortona, con i piemontesi chiamati ad una reazione immediata di fronte al proprio pubblico se vogliono allungare la serie almeno a gara-4. Si trovano però di fronte ad una montagna da scalare, con Marco Belinelli finora decisivo al pari di Jordan Mickey e Tornike Shengelia per una Virtus che punta dritta ad arrivare in fondo ai playoff. Anche la Germani Brescia è ad una sola vittoria dall’accesso in semifinale dove incrocerebbero la vincente di Olimpia Milano-Trento. La Leonessa, dopo una gara-1 in cui ha rischiato di perdere dopo aver toccato il +23 contro la neo-promossa Estra Pistoia, ha imparato la lezione nella successiva gara-2 scappando già nel primo parziale senza più voltarsi indietro trascinata da un Amedeo Della Valle protagonista assoluto (23 punti). I toscani hanno faticato a tenere testa ai bresciani, ma cercheranno tutto il supporto del PalaCarrara che proverà a spingere Colbey Ross e compagni per portare la contesa a gara-4.

Gli altri due incroci dei quarti di finale sono invece in perfetta parità dopo le gare-2 completate lunedì sera. L’Umana Reyer Venezia ha perso gara-1 contro l’Unahotels Reggio Emilia, replicando poi prontamente nel match successivo pareggiando così i conti con un Marco Spissu in stato di grazia e Mfiondu Kabengele esplosivo sotto il ferro. L’Unahotels proverà a ribaltare il pronostico sfavorevole, sfruttando il fattore campo favorevole del PalaBigi e la verve offensiva di Langston Galloway che ha guidato spesso i compagni nella regular season completata la settimana scorsa. L’Olimpia Milano ha rialzato prontamente la testa in gara-2, vincendo nettamente contro la Dolomiti Energia Trentino sfondando anche quota cento punti segnati grazie ai 28 punti di Shavon Shields. L’Aquila era riuscita a sorprendere i campioni d’Italia in gara-1 con il canestro sulla sirena finale di Kamal Baldwin, ma ha subito la veemente reazione meneghina e dovrà sfruttare il tifo favorevole nella gara-3 di domani sera ed in quella successiva di domenica 19 maggio (gara-4) per cercare di estromettere gli uomini di Ettore Messina dalla corsa verso la semifinale.