Basket, la Virtus Bologna rischia grosso, ma ai supplementari batte Venezia in gara-1

Sono iniziate oggi le semifinali della Serie A di basket e alla Segafredo Arena di Bologna sono scese sul parquet la Virtus Bologna e la Reyer Venezia. Entrambe le formazioni hanno faticato nei quarti di finale, venendo forzati a gara-5, ma ora si è azzerato tutto e tutto poteva accadere. Ecco, dunque, cosa è accaduto in gara-1.

Parte subito molto forte Bologna e parte molto forte Marco Belinelli, che fa subito 2 su 2 da oltre l’arco. Prova a rispondere Venezia, ma una giocata da tre punti di Pajola vale il 9-3. Resta in scia la squadra ospite, anche se gli emiliani trovano una giocata da tre punti ancora e poi terza tripla su tre tentativi per Belinelli per il 15-9, con Venezia in bonus dopo metà quarto. Fatica in attacco Venezia e Cordinier firma il +10. Due triple di Spissu, però, riporta a -4 la Reyer, poi due canestri di Heidegger, parziale di 10-0 e pareggio, con due stoppate di Tessitori su Shengelia. Canestro Virtus e si va al primo stop sul 24-22.

Zizic firma il nuovo +6 per la Virtus, poi Abass mette la tripla e Bologna che scappa sul +9. Prova a rispondere di nuovo Venezia, riaccorcia fino al -5, ha la palla per tornare a un solo possesso di distanza, ma non arriva il canestro e la Reyer di colpo si spegne. Parziale di 10-0 per Bologna, con Belinelli e Polonara protagonisti, mentre dall’altra parte non si trovano tiri facili e, così, dopo 20 minuti si va al riposo sul 52-37. Top scorer per la Virtus Bologna è Marco Belinelli con 11 punti, mentre in casa Venezia ci sono 9 punti di Max Heidegger.

Resta inchiodata a quota 37 Venezia a inizio ripresa, con le percentuali dal campo che restano bassissime, mentre non sbaglia Bologna e la tripla di Belinelli vale il +20 dopo 22 minuti di gioco. Prova a reagire la Reyer, con la tripla di Spissu e la giocata da tre punti di Tessitori che valgono il nuovo -14. Ancora una tripla di Spissu e parziale di 9-0 per i veneti che riaprono la partita. E una tripla di Heidegger riporta in singola cifra il vantaggio della Virtus e timeout obbligato per Banchi. Ma non serve, perché due canestri di Tessitori valgono un incredibile -4 a metà terzo quarto. Parziale che arriva a 18-0, prima che una giocata da tre punti di Hackett chiude il blackout della Virtus. Ora si lotta punto a punto, Venezia non trova il pareggio, ma va all’ultimo stop sotto solo 67-65.

Manca due volte la chance del sorpasso la Reyer e una tripla fortunosa di Cordinier rifà allungare la Virtus Bologna. Abass firma il +8, con Venezia che cerca disperatamente di restare in partita, ma non riesce a trovare un break come nel terzo quarto. Un paio di falli di troppo di Bologna, però, permettono agli ospiti di tornare a -3 a 5’ dalla fine. Ma l’elastico non si ferma ed è Hackett che trova la prima tripla e nuovo +8 per i suoi. Venezia non è però mai morta e Marco Spissu trova la tripla del nuovo -2 a 2’30” dalla fine. E arriva la tripla di Parks che vale il primo vantaggio dei veneti in tutta la partita. Ora si lotta veramente punto a punto, con la tripla di Belinelli che vale il nuovo +2 per i padroni di casa. Liberi per Spissu a 42” dalla fine e nuovo pareggio. Clamorosa stoppata di Parks su Shengelia, possibile ultimo possesso per Venezia, ma fallo in attacco di Heidegger a 8” dalla fine. Non trova la tripla Cordinier e si va ai supplementari sull’86-86.

E i supplementari iniziano con la tripla di Belinelli che subisce anche fallo, mentre Venezia fa 1/4 nei primi liberi disponibili. Ancora Belinelli da oltre l’arco e Venezia che ora è in ginocchio. Non c’è più partita e, così, la Virtus Bologna vince gara-1 per 103-89. Top scorer, con 26 punti, un Marco Belinelli decisivo, mentre in casa Venezia spiccano i 20 punti di Amedeo Tessitori e i 19 di Marco Spissu.