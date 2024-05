Basket, la Virtus Bologna piega la Reyer Venezia in gara-4 e raggiunge l’Olimpia Milano nella finale scudetto! Shengelia e Belinelli protagonisti

La Virtus Bologna non sbaglia il secondo match-point e vola in finale scudetto! Nei playoff 2024 della Serie A i bianconeri piegano la resistenza dell’Umana Reyer Venezia vincendo per 81-96 gara-4 di semifinale, passando così il turno per andare a sfidare ancora una volta l’Olimpia Milano per il titolo di campione d’Italia con la prima sfida in programma giovedì 6 giugno alla Segafredo Arena. Partita diversa rispetto alle sfide precedenti, con i bianconeri che dopo 35′ di lotta punto a punto hanno preso il largo nel finale senza concedere il fianco agli avversari.

Tornike Shengelia si prende il premio di MVP con una prestazione monstre da 29 punti – career high per il georgiano in Serie A – insieme a Marco Belinelli autore di 22 punti, con Awudu Abass che mette a referto ben 15 punti. Per la Reyer Venezia, invece, 21 punti di Max Heidegger e 12 di Aamir Sims non bastano per provare a portare la contesa a gara-5 in Emilia.

La Virtus Bologna inizia bene con la tripla di Belinelli ed i liberi di Shengelia (1-5), con la Reyer Venezia che prende le misure e firma il sorpasso con due contro-piedi di Tucker e Heidegger (8-5). L’Umana continua a martellare il ferro e va a +5 (12-7), con Belinelli prima e Cordinier in penetrazione che pareggiano i conti (15-15). Parks schiaccia per il +4 (19-15), con Cordinier che impatta dalla lunetta (21-21). Due bombe consecutive di Casarin e Simms ed i liberi di Abass valgono il 27-23 con cui si chiude il primo quarto.

Nella seconda frazione la Reyer mantiene alta l’intensità (30-23), con la Virtus Bologna che si rifà sotto grazie a due segnature pesanti di Polonara e Pajola (32-29). Jordan Parks riporta l’Umana a +4 (35-31), con Abass che si rende protagonista e schiaccia per il sorpasso Virtus (35-37). Heidegger brucia la retina dall’arco per il -1 (38-39), con i bolognesi che piazzano un mini-break di 4-0 (38-43). Virata di Tessitori e -3 Venezia (40-43), con la Segafredo che torna a premere sull’acceleratore: altro parziale di 5-0 firmato Pajola-Polonara (40-48), con la tripla di Belinelli che vale il +10 (41-51). Andrea De Nicolao riporta i lagunari a -9 dalla lunga distanza (45-54), mentre tre liberi del ‘Beli’ fissano il punteggio sul 45-57 all’intervallo lungo.

Max Heidegger sale in cattedra in avvio di ripresa: sette punti in fila e -7 Reyer (52-59), con Belinelli ancora micidiale dall’arco per il +10 Virtus (52-62). Simms risponde con la stessa moneta (55-62), con Heidegger e Simms che riportano i padroni di casa ad un solo possesso pieno di svatnaggio (59-62). Tornike Shengelia scuote la Virtus Bologna (59-66), con Amedeo Tessitori che commette un fallo antisportivo proprio sul georgiano che non fallisce a cronometro fermo (61-68). Gli oro-granata non mollano e si rifanno sotto con il 2+1 di Tucker (66-68), con Shengelia che risponde subito in penetrazione per il 66-70 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Botta e risposta a suon di triple tra Heidegger e Shengelia (69-73), con Marco Spissu che emula il compagno e fa esplodere il Taliercio per il -1 (72-73): la partita rimane su ritmi elevati, con le due squadre che non arretrano di un centimetro. L’ala classe 1991 va fin in fondo e segna subendo fallo: 2+1 (72-76) e bottino personale aggiornato a quota 25 punti, concedendo il bis poco dopo e costringendo Spissu al quinto fallo (72-78). Pajola pesca Abass da tre punti (72-81): la Virtus Bologna prova a dare una spallata quando si entra negli ultimi 5’ della sfida, con Polonara che riporta le V-nere a +12 (72-84) e coach Spahija che chiama time-out. Gli emiliani si portano a +15 con i liberi di Abass e Cordinier (72-87), mentre Polonara che in corsa appoggia per il +16 (73-89). L’Umana cede di schianto senza più riuscire a contenere l’attacco degli uomini di coach Luca Banchi che volano nel punteggio: finisce 81-96 in favore della Virtus Bologna, che chiude la serie sul 3-1 e vola in finale dove incrocerà ancora l’Olimpia Milano per contendergli lo scudetto!