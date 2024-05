Basket, Bologna chiude la Regular Season in vetta, Pesaro retrocede in A2 insieme a Brindisi

Si sono completate da pochi minuti le otto partite di oggi per la giornata conclusiva della regular season della Serie A di basket 2023-2024, dove sono stati emessi gli ultimi verdetti per i playoff e per la seconda retrocessione in A2: andiamo quindi a scoprire insieme quanto accaduto sui parquet del Belpaese.

GERMANI BRESCIA-HAPPY CASA BRINDISI 94-75

La Germani Brescia si congeda dal pubblico di casa per la stagione regolare con una netta vittoria per 94-75 ai danni di una Happy Casa Brindisi già retrocessa nella categoria cadetta. Match equilibrato dopo 10’ (22-20), con i padroni di casa che provano a dare una scossa nel secondo quarto portandosi a +8 all’intervallo lungo (47-39). Nella ripresa la Germani sfonda anche i dieci punti di margine (65-51 e +14), con i brindisini che faticano a rimanere in scia ai lombardi cedendo di schianto nel parziale conclusivo per il 94-75 con cui la Leonessa vince e si piazza al terzo posto in classifica dietro alle due corazzate Virtus Bologna ed Olimpia Milano.

TOP SCORER

Brescia: Della Valle 18, Akele 16, Gabriel 15

Brindisi: Morris 16, Bayehe 12, Sneed e Washington 10

VANOLI CREMONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-73

L’Olimpia Milano riesce solo nel finale a prevalere contro una Vanoli Cremona agguerrita di fronte al pubblico amico per 72-73 al termine di una partita tutta all’inseguimento. La squadra di coach Cavina preme subito sull’acceleratore con un primo quarto da 26-17, riuscendo a contenere la reazione meneghina nel parziale seguente conservando quattro lunghezze di vantaggio prima di rientrare negli spogliatoi (39-35). Nella ripresa i campioni d’Italia riescono a mettere la freccia con un parziale di 9-0 (45-49), ma la Vanoli ribatte prontamente per il +1 alla terza sirena (54-53). Nella frazione decisiva Cremona ritrova fluidità in attacco e va a +5 ad una manciata di minuti dal termine (70-65), ma l’Emporio Armani vende cara la pelle e nel finale riesce a piazzare la zampata che vale la vittoria (72-73) e il secondo posto in classifica dietro alla Virtus Bologna ma davanti alla Germani Brescia.

TOP SCORER

Cremona: McCullough 16, Adrian 13, Davis Jr., Eboua e Lacey 10

Olimpia Milano: Mirotic 25, Shields 15, Ricci 8

ESTRA PISTOIA-OPENJOBMETIS VARESE 78-96

L’Openjobmetis Varese fa la voce grossa a Pistoia battendo l’Estra per 78-96, con i toscani che chiudono al sesto posto in graduatoria pronti ad incrociare la Germani Brescia terza testa di serie ai playoff. Match subito in discesa per i lombardi (19-26), che non alzano il piede dall’acceleratore nel secondo quarto e volano a +14 (40-54) prima del riposo di metà partita. L’Estra non riesce ad invertire l’inerzia al rientro dagli spogliatoi, con l’Openjobmetis che aggiorna costantemente il massimo vantaggio anche fino al +24 (52-76). Nell’ultimo parziale Varese può amministrare il margine accumulato in precedenza, con Pistoia che prova seppur parzialmente a limitare i danni per il 78-96 con cui si chiude la sfida.

TOP SCORER

Pistoia: Varnado 18, Hawkins 13, Moore 12

Varese: Moretti 30, McDermott 21, Mannion 18

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 95-63

La Dinamo Sassari saluta la regular season ed i suoi tifosi con una netta vittoria ai danni dell’Unahotels Reggio Emilia per 95-63, con gli emiliani pronti a concentrarsi sui playoff che inizieranno la settimana prossima. Botta e risposta in avvio (22-17), con il Banco di Sardegna che innesta le marce alte nel secondo parziale senza concedere diritto di replica agli avversari: si va così all’intervallo lungo sul punteggio di 46-27, con Reggio Emilia che non riesce ad avvicinarsi abbastanza nella ripresa per provare ad impensierire i sardi che volano (66-41). Negli ultimi 10’ la Dinamo sfonda anche i trenta punti di margine (86-52 e +34), continuando a martellare il canestro avversario mentre l’attacco reggiano non riesce al contempo a superare la difesa dei sardi: finisce 95-63 per i padroni di casa che esultano di fronte al pubblico del PalaSerradimigni.

TOP SCORER

Sassari: McKinnie 22, Tyree 17, Gombauld 12

Reggio Emilia: Galloway 12, Atkins 11, Faye 10

NUTRIBULLET TREVISO-BERTRAM DERTHONA TORTONA 87-74

La Nutribullet Treviso trova un successo casalingo contro la Bertram Tortona per 87-74 che di fatto le consegna la salvezza aritmetica, complice anche il contemporaneo ko di Pesaro a Venezia. I veneti impongono il proprio ritmo fin dalle prime battute (25-15), con la squadra di coach Vitucci che non mostra il fianco ai piemontesi nel secondo quarto e rimane a +16 (53-37). Al rientro dalla pausa lunga la Bertram accenna una timida reazione, ma la Nutribullet ribatte colpo su colpo e tiene a distanza di sicurezza gli avversari (72-59). Nel parziale che chiude la partita i trevigiani non si scompongono e rispondono ai tentativi di rimonta di Tortona, alzando le braccia alla sirena finale per la vittoria che vale la permanenza nella massima Serie della palla a spicchi.

TOP SCORER

Treviso: Harrison 27, Allen ed Olisevicius 16

Tortona: Ross 16, Weems 13, Baldasso e Radosevic 11

UMANA REYER VENEZIA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 91-79

L’Umana Reyer Venezia rispetta il fattore campo contro una Carpegna Prosciutto Pesaro che raggiunge Brindisi in Serie A2 al termine di una stagione complicata con anche un cambio di allenatore. Nel primo parziale gli oro-granata si trovano già a +7 (27-20), con la Vuelle che trova la forza di reagire mettendo la freccia dopo 20′ (42-44). Nella ripresa l’Umana alza nuovamente l’intensità e vola nel punteggio grazie ad un parziale micidiale di 35-11 che spacca letteralmente la partita in due (77-55). Nell’ultimo quarto la Reyer amministra il vantaggio rassicurante, con la Carpegna Prosciutto Pesaro che limita i danni risalendo seppur parzialmente la china per il 91-79 con cui i marchigiani salutano la Serie A scendendo in quella cadetta mentre Venezia si conferma quarta forza del Campionato dietro a Virtus Bologna, Olimpia Milano e Brescia.

TOP SCORER

Venezia: Simms 21, Parks 17, Casarin 12

Pesaro: McDuffie 21, Wright-Foreman 20, Bluiett 19

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 108-61

La Virtus Bologna sconfigge nettamente la Dolomiti Energia Trentino per 108-61 e chiude al primo posto in classifica, garantendosi quindi la testa di serie numero uno ai playoff ed il fattore campo favorevole nelle gare che contano. Partita subito in discesa per i bianconeri con un primo quarto da 30-15, con l’Aquila che non riesce a contenere in difesa lo strapotere offensivo delle bocche da fuoco bianconere: si va all’intervallo lungo sul punteggio di 64-28 in favore dei bolognesi. Nella ripresa le V-nere non mollano la presa e continuano a spingere, aggiornando costantemente il massimo vantaggio fino al +49 (85-36) contro una Dolomiti Energia incapace di reagire. Nella frazione conclusiva i padroni di casa toccano anche il +55 (102-47), potendosi permettere di giocare anche con il cronometro fino alla sirena finale (108-61).

TOP SCORER

Virtus Bologna: Belinelli 20, Shengelia 15, Mickey 14

Trento: Alviti 14, Ellis 12, Cooke Jr. 11

GEVI NAPOLI-GIVOVA SCAFATI 102-92

La GeVi Napoli si aggiudica il derby campano contro la Givova Scafati per 102-92, con le due squadre oramai tranquille per la salvezza e lontane dalla zona playoff. Il primo parziale si chiude in perfetta parità (25-25), con la GeVi che dà uno strappo nel secondo quarto portandosi sul +10 a metà partita (56-46). Nella ripresa i partenopei tentano la fuga lasciando gli avversari al palo, portandosi all’ultima pausa breve del match sul punteggio di 85-72. Nel parziale decisivo la Givova ha un ultimo sussulto risalendo fino al -4 (89-85), ma Napoli mantiene le mani ben salde sul manubrio nel finale per il 102-92 con cui può esultare insieme al pubblico di casa al termine di una stagione culminata con il successo della Coppa Italia in quel di Torino a febbraio contro l’Olimpia Milano.

TOP SCORER

Napoli: Zubcic 20, Ennis 19, Sokolowski 14

Scafati: Rossato 18, Blakes 17 e Robinson 17