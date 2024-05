Basket femminile: Venezia sempre più in volo, vittoria netta in gara-2 e 2-0 sul Famila Schio in finale scudetto

L’Umana Reyer Venezia mette le mani sullo scudetto. Gara-2 della finale scudetto è ancora della squadra di Andrea Mazzon, in maniera incontrovertibilmente più netta rispetto a gara-1. 85-64 il punteggio finale sul Famila Schio di fronte a un caldissimo Taliercio. 20 i punti di Lisa Berkani, 17 quelli di Matilde Villa e Awak Kuier. Per le scledensi 12 di Giorgia Sottana e Dorka Juhasz.

I primi minuti non sono Venezia-Schio, ma Kuier-Schio: sono suoi i primi 8 punti della Reyer, con il Famila che contro di lei non sa cosa fare. Le padrone di casa macinano gioco e qualità, riuscendo proprio a mantenere quegli 8 punti di vantaggio anche grazie alla difesa. Kuier raggiunge dopo poco più di 7′ la doppia cifra, lanciando peraltro un altro parziale di una Reyer scatenata. Shepard, Held e Berkani portano il punteggio su un dirompente 23-9 dopo 10′.

Con Villa e Kuier che spingono ancora l’Umana fino al 27-9, provocando un altro timeout di Dikaioulakos, a Schio serve una reazione. La provoca Reisingerova, che infila un paio di buoni canestri trascinando con sé Juhasz (27-15). Villa e Berkani ribadiscono la supremazia veneziana da tre, e in breve tempo arriva anche il +20 (41-21). Berkani, come in gara-1, si scatena in continuazione ed è 43-22. Arriva però il momento in cui la coppia Guirantes-Parks, fino ad ora silente, si sveglia, contribuendo allo 0-7 che rimette il Famila in zona speranza. Sono di Berkani i punti che mandano al riposo le due squadre sul 45-29.

Rientro in campo, col terzo quarto, e canovaccio che rimane sempre lo stesso. L’attacco di Venezia resta fluido, quello di Schio con tanti problemi da risolvere e la coppia USA che, banalmente, non funziona. I venti punti di vantaggio rimangono sostanzialmente per tutto il tempo, con le protagoniste che si alternano da Villa a Held fino a Shepard. Il finale è tutto di Berkani, con una tripla irreale che fa esplodere il Taliercio e porta al 65-45 a 10′ dalla fine.

Tanto per cambiare, ancora Berkani tira a una mano al limite dei 24 con spirito di genialità. Il Famila ormai tira i remi in barca e vede più che altro gara-3 e come cercare di ribaltare una serie fattasi ormai complicatissima. Dal canto suo, l’Umana vola su una nuvola di fronte al tutto esaurito del suo palasport. Finisce 85-64.

UMANA REYER VENEZIA-FAMILA WUBER SCHIO 85-64

VENEZIA – Berkani 20, Gorini ne, Villa* 17, Nicolodi, Pan 8, Meldere, Held* 6, Cubaj 3, Fassina* 3, Santucci 3, Shepard* 32, Kuier* 17. All. Mazzon

SCHIO – Juhasz* 12, Bestagno 4, Sottana 12, Verona* 9, Guirantes 5, Mutterle ne, Crippa 5, Parks* 5, Keys, Penna, Reisingerova 11. All. Dikaioulakos