Primo, e si spera non ultimo, momento chiave per l’Italia femminile nel Preolimpico di Debrecen, che sta vedendo le azzurre impegnate nel tentativo di raggiungere le Olimpiadi di Parigi 2024. E sarebbero le seconde di fila per il gruppo di Andrea Capobianco.

C’è però da fare i conti con la situazione di classifica, che vede le azzurre al secondo posto nel girone insieme all’Olanda con una vittoria e una sconfitta; Ungheria (l’ultima avversaria del girone) a quota 2-0 e Israele a 0-2.

Questo significa, in altre parole, che l’Italia ha bisogno di una vittoria per scongiurare tutti i rischi. Prima di ogni combinazione, va ricordata una peculiarità del 3×3: il fatto è che qui, come primo criterio per dirimere le parità, vale quello dei punti realizzati e non quello degli scontri diretti.

Italia batte Ungheria: le azzurre passano se…

In parole povere: oggi l’Ungheria ha 34 punti, l’Italia 30 e l’Olanda 24 come realizzazioni. Se l’Italia dovesse vincere segnando 16 punti (fatta salva una vittoria olandese su Israele a quota 21), allora passerebbe, ma i 17 sono un’assicurazione in più casomai le orange dovessero farne 22. Inoltre, vincere con più di 4 punti di scarto darebbe alle azzurre il sorpasso nei confronti delle magiare.

Un arrivo a pari punti con Ungheria, Italia e Olanda presuppone anche un’altra ipotesi, e cioè che tutte arrivino alla stessa quota punti fatti (quella massima è 46, ma è più indicativo un 45). In tale caso valgono i testa a testa, e fatto salvo che le azzurre in questo caso avrebbero un +4 sull’Ungheria e un -4 verso l’Olanda, quindi sarebbero a 0 in differenza canestri, entrerebbe in gioco il fattore differenza canestri tra le tre visto il reciproco 1-1 tra tutte: +2 Ungheria, 0 Italia, -2 Olanda. Risultato: Ungheria e Italia avanti. Diversamente, fosse Israele a dover battere l’Olanda, l’Italia necessiterebbe semplicemente di una vittoria per andare ai quarti.

Ungheria batte Italia: le azzurre passano se…

In caso di sconfitta, invece, il quadro diventerebbe particolarmente ingarbugliato. Varrebbe ancora la quota punti fatti, con Israele che può arrivare al massimo a 49, partendo da 27. In breve, in questo caso la quota punti da raggiungere per l’Italia sarebbe almeno di 17 per mantenersi sulla linea del passaggio ai quarti.

Se Italia, Olanda e Israele arrivassero a pari punti fatti, conterebbero gli scontri diretti. Qui ad ora l’Italia parte da un +6 complessivo, Israele da -10 (quello subito contro le azzurre) e l’Olanda da +4 (quello guadagnato contro le azzurre). E, per mantenere il secondo posto, di fatto un successo israeliano basterebbe, a meno che questo sia di proporzioni inimmaginabili.