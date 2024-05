Si è chiuso il Preolimpico di basket 3×3 a Debrecen e, per conseguenza, anche la questione dei pass olimpici è definitivamente in archivio. Sono state infatti definite le 8 squadre per ciascun torneo che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi 2024; in questo contesto si sono definiti i rispettivi ultimi tre posti.

Per quel che riguarda gli uomini, dopo due partite al cardiopalma la Francia batte prima la Germania 19-17 all’overtime e poi la Mongolia per 21-20, conquistando quel pass olimpico che non era automatico in virtù delle particolari regole legate al 3×3. A conquistare, e nettamente, l’altro posto a Parigi è la Lituania (21-9 alla Spagna e 21-15 alla Polonia). Si arriva così al Mongolia-Polonia decisivo per il terzo posto alle Olimpiadi: un autentico psicodramma fino all’overtime finale e al 22-20 polacco che i mongoli ricorderanno amaramente per tanto tempo, essendo stati quasi sempre avanti.

In campo femminile, vanno a Parigi la Germania, dopo il 16-14 all’overtime sul Giappone e il 19-17 sull’Ungheria, e la Spagna, autrice di un 21-13 sulla Polonia e di un 19-18 sul Canada. Proprio le canadesi riescono a strappare l’ultimo pass transalpino, battendo con un perentorio 21-10 un’Ungheria che, per la seconda volta, deve rinunciare ai sogni a cinque cerchi in casa propria.

Abbiamo dunque il quadro completo delle squadre qualificate. Per gli uomini: Serbia, USA, Cina (ranking), Lettonia (Preolimpico Hong Kong), Olanda (Preolimpico Utsonomiya), Francia, Lituania e Polonia (Preolimpico Debrecen). Per le donne: Francia (Paese ospitante), Cina, USA (ranking), Azerbaigian (Preolimpico Hong Kong), Australia (Preolimpico Utsonomiya), Germania, Spagna e Canada (Preolimpico Debrecen).