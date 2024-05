L’Italia del basket femminile 3×3 non andrà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre, nel quarto di finale del Preolimpico di Debrecen (Ungheria) che porta alla rassegna a cinque cerchi, sono state sconfitte in modo netto e incontrovertibile dal Canada per 21-8, dovendo dunque rinunciare ai tre posti che questo torneo accorda in direzione Francia.

Nelle primissime fasi è il Canada a fare molto di ciò che vuole, soprattutto con le due Plouffe, soprattutto Katherine: 4-0 in 1’25”. Il primo punto azzurro è di Madera, ma il problema è che alle canadesi entra tutto (7-1 e poi 9-1).

L’Italia prova a reagire con con D’Alie e Madera che in qualche modo riescono a trovarsi, ma anche la difesa sale di giri dopo i primi tre minuti in cui nulla sembrava possibile. Le canadesi non sono però da meno, e hanno anche sempre le contromisure offensive per ogni tentativo di rientro italiano.

Nulla cambia, e le azzurre nulla riescono a fare per cambiare la questione pur avendone la volontà. Le canadesi si capiscono al volo, diventa protagonista anche (no. 7), e il vantaggio delle nordamericane finisce per aumentare. Soprattutto Bosch fa il rest0: il 21-8 arriva con un minuto d’anticipo sulla sirena, e decreta la fine delle speranze azzurre.