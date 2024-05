Baseball: vittorie convincenti per Collecchio, Fiorentina e Reggio Emilia nella domenica di Serie A

Prosegue a passo spedito il cammino di Collecchio nel raggruppamento B della Serie A 2024 d baseball. In occasione dei posticipi della domenica la formazione parmigiana ha letteralmente passeggiato contro il Poviglio, consolidando il suo primato in testa al girone.

Una gara-1 dilagante quella degli emiliani, abili a imporsi addirittura per 5-21, punteggio accelerato anche da un big inning trovato nel nono e ultimo inning (7 punti). Meno roboante il responso di gara-2, chiusa per 0-4. Si dividono la posta invece Milano e Settimo, con la prima che ha perso gara-1 per 5-6 salvo poi ribaltare gli equilibri in una gara-2 dominata per 11-1.

Nel gruppo D si rialza la Fiorentina, la quale dopo il K.O della scorsa settimana contro Godo si è imposta nella doppia sfida con la Lions Nettuno vincendo 5-13 e 0-1. Bene poi l’Ath. Bologna che ha battuto Godo per 2-0 e 3-2.

Nel raggruppamento E tutto facile infine per Reggio Emilia, squadra che ha schiacciato Codogno per 0-7 e 1-3 in due match di alta classifica. Successo doppio poi anche per Catalana che ha arginato Ciemme 4-7 e 5-6. La Serie A tornerà il prossimo 2 giugno.