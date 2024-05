Baseball, Serie A: Parma non fa sconti a Grosseto, San Marino travolge la Fortitudo

Si chiude il sabato della Serie A di baseball, che ha offerto grandissimo spettacolo soprattutto nel girone A, quello di maggior prestigio all’interno del consesso tricolore. Andiamo a scoprire, però, i grandi perché.

In particolare, è Parma a portare a casa due gare piuttosto complicate vendicando l’1-2 subito inizialmente dalla Big Mat Grosseto. In particolare, il BSC è costretto a cedere per 2-0 nel pomeriggio in virtù soprattutto di un grande Bocchi al lancio (3 valide concesse, una base su ball, sette strikeout). Luis Gonzalez sblocca nel quarto inning, poi chiude Filisi nel sesto. L’1-0 serale è frutto del sacrificio di Luis Gonzalez che manda a segno Noel Gonzalez nella terza ripresa.

Il girone A prosegue con Macerata che, in virtù del 9-6 e del 2-1 rifilati al BBC Grosseto, infila l’unico sweep di giornata, ma soprattutto lo fa con il 6-0 che San Marino infligge alla Fortitudo Bologna. A Serravalle è subito 2-0 per i padroni di casa con la rimbalzante di Celli, poi il secondo inning vede arrivare il 3-0, il terzo il 4-0 (triplo di Tromp). De Leon non concede nulla, San Marino dilaga e chiude col risultato citato.

Negli altri raggruppamenti, da segnalare due decimi inning: uno a Reggio Emilia (dove, paradossalmente, la Palfinger vince 16-0 la prima con Senago) e l’altro a Torino, dove però i Grizzlies devono cedere in gara-2 alla Catalana.

RISULTATI DEL SABATO

Girone A: BSC Grosseto-Parma 0-2 e 0-1, Macerata-BBC Grosseto 9-6 e 2-1, Fortitudo Bologna-San Marino 0-6

Girone B: Settimo-Collecchio 4-9 e 1-11, Milano-Verona 1-6 e 3-5

Girone C: Padova-Ronchi 4-2, Cagliari-New Rimini 9-5 e 5-9

Girone D: Fiorentina-Godo 7-3 e 4-8

Girone E: Senago-Reggio Emilia 0-16 e 1-2, Catalana-Torino 4-9 e 4-3