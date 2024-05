Baseball, Serie A: Parma, Bologna e San Marino vincono nel venerdì della Serie A

Vincono le tre big nel venerdì dedicato alla Serie A 2024 di baseball. In occasione delle rispettive gare-1 Parma, San Marino e UnipolSai Bologna non hanno tradito le aspettative, imponendosi rispettivamente su Macerata, BSc Grosseto e BBC Grosseto.

Tutto facile per la capolista emiliana che, in sette inning, ha sbrigato la pratica Macerata imponendosi con un secco 0-9: un risultato nettissimo, tradotto anche in 13 battute valide e nella grande performance del partente Casanova. È al terzo round che i ducali mettono il muso davanti, sfruttando cinque quattro punti su cinque valide, tre di queste da due basi. Gli uomini di Saccardi, in totale controllo, aggiungeranno altri quattro punti in faretra tra quarto e quinto inning, preludio del fuoricampo di Flisi messo a referto al settimo turno.

Basta il terzo inning invece a San Marino per avere la meglio sulla BSC, merito di un sacrificio di Batista De Jesus, di un singolo a destra di Alvarez Bello e di un flies out a sinistra di Gamez. Decisamente più combattuta invece la disputa tra Bologna e BBC Grosseto, risolta per 5-6 dopo un inizio in pompa magna per la Fortitudo, abile a mettere a segno ben quattro sigilli. I toscani tuttavia accorciano le distanze di un’unità già nel secondo inning, per poi riaprire definitivamente i conti al quarto, timbrando altri due punti, fino addirittura a passare in vantaggio al quinto, spostando il tabellino sul 4-5. Tuttavia, sempre nel quinto inning, i bolognesi riprendono il controllo delle operazioni balzando sul 5-6 per via di un fuoricampo di Martina.

La Serie A di baseball torna domani, sabato 11 maggio.