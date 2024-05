Baseball: Bologna pareggia la serie. Successo per Macerata e BSC Grosseto in Serie A

Un venerdì davvero divertentissimo quello riservato alla Serie A 2024 di baseball. Nel raggruppamento delle big, dunque quello A, Bologna, Macerata e Grosseto hanno trovato una vittoria importante, mettendo non poco pepe su un turno ancora apertissimo.

Dopo aver perso nettamente gara-1, i Campioni d’Italia della UnipolSai Bologna hanno pareggiato la serie con San Marino, vincendo al “Falchi” il match per 1-0, risultato maturato nell’inning inaugurale con un singolo a sinistro di Gamberini che ha spedito a segno Agretti.

Successo di misura anche per la Big Mat BSC di Grosseto, squadra che dopo essersim imposta con San Marino ha sgambettato nella prima uscita anche Parmaclima in otto round per 2-1. Una partita bloccatissima per cinque lunghissime riprese: l’equilibrio si infrange al sesto, quando i toscani vanno a segno con un doppio di Mercuri e il relativo sigillo di Giordani. Nel turno successivo Scerrato con un singolo centro spedisce Astorri a segno, portando così il tabellino sull’1-1. Saaà quindi un sacrificio di Oldano e il punto di Giordani a consentire alla Big Mat un successo importante. Ma domani non sarà facile.

Trionfo per 2-1 anche per Macerata contro la BBC Grosseto in una disputa indirizzata nelle prime due riprese quando, dopo il singolo di Servidei, Leonora sblocca il punteggio precedendo così il fuoricampo di Luciani che permette ai marchigiani di andare sul 2-0. L’unico squillo di Grosseto arriva al quinto inning, con un grounds out di Tomhansen e il punto di Biscontri.

La Serie A di baseball tornerà domani, sabato 18 maggio.