Bagnaia accetta la sconfitta: “Martin e Marquez ne avevano di più”. E spiega un errore commesso

Francesco Bagnaia chiude con un pizzico di amaro in bocca dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido tracciato di Le Mans, infatti, il due-volte campione del mondo ha condotto a lungo la gara, salvo poi perdere due posizioni nelle battute conclusive, con punti pesanti a livello di titolo che se ne vanno.

La gara va a Jorge Martin che consolida la sua leadership in campionato con un vantaggio di 446 millesimi su Marc Marquez e 585 proprio su Pecco. Quarta posizione per Enea Bastianini a 2.2, quinta per Maverick Vinales a 4.0, quindi sesto Fabio Di Giannantonio a 9.4, settimo Franco Morbidelli a 9.8, ottavo Brad Binder a 10.3, nono Aleix Espargarò a 11.3, quindi decimo Alex Marquez a 13.4.

Al termine della gara il portacolori del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ce l’ho messa tutta. Ho provato a gestire la partenza e da li in poi il resto della gara, ma gli altri due nelle battute conclusive ne avevano di più. Ad ogni modo sono contento di avere concluso la gara dopo le due cadute degli anni scorsi. Tutto sommato un buon risultato dopo la gara di ieri, ora testa alla prossima gara nella quale confido di poter andare meglio”.

Il campione del mondo in carica prosegue nel suo racconto: “Mi dispiace non aver vinto perché nel complesso il weekend è stato positivo. Ho fatto il massimo e il risultato è buono pensando a quanto fatto ieri. Faticavo perché non riuscivo a essere veloce nel T3. Con il senno di poi non aver corso tutta la Sprint Race mi ha tolto un po’ di esperienza per oggi. Ci riproverò a Barcellona. Qui a Le Mans, ad onor del vero, è la prima volta che arrivo al traguardo negli ultimi 3 anni. Non avevo la competitività di Jerez e facevo fatica a provare il sorpasso. Un errore? Non aver approfittato del ‘lungo’ di Martin nella prima chicane a pochi giri dalla fine”.

Nel corso dell’ultimo giro, infine, è arrivato invece il sorpasso di Marc Marquez: “Io volevo rimanere il più appiccicato possibile a Martin. Non ero riuscito a passarlo in curva 7 dove volevo provarci, poi volevo tentare di nuovo alla 13 dove ero più forte rispetto a lui, ma Marquez è entrato davvero forte in curva 9, un punto nel quale non potevo difendermi. Bravo lui. Io non ho potuto rifarmi”.