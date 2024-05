MotoGP, Martin vince all’ultimo giro il GP di Francia e prova la fuga nel Mondiale. Sul podio Marquez e Bagnaia

Pole position, primo nella Sprint e vittoria nella gara della domenica. Un weekend da sogno al circuito Bugatti di Le Mans per Jorge Martin, che consolida la sua leadership iridata imponendosi nel Gran Premio di Francia 2024, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Martinator, al settimo successo della carriera in top class (il 2° dell’anno dopo Portimao, il 17° complessivo nel Motomondiale), questa volta ha fatto la differenza negli ultimi giri avendo la meglio su Francesco Bagnaia e Marc Marquez nel “triello” finale con in palio le tre posizioni sul podio.

Lo spagnolo del Team Pramac ha preceduto al traguardo il connazionale otto volte campione del mondo Marc Marquez, capace di replicare la clamorosa rimonta di ieri dalla 13ma casella anche nella gara lunga (nonostante una partenza meno efficace, seppur positiva) infilando un sorpasso dopo l’altro e raggiungendo addirittura la coppia di testa in lotta per la vittoria. All’ultimo giro MM93 si è inventato una manovra splendida, sorprendendo Bagnaia con una staccata micidiale e prendendosi la seconda posizione alle spalle di Martin. Terzo posto amaro dunque per Pecco, che ha guidato a lungo la corsa dopo un ottimo start pagando un po’ dazio alla lunga distanza e cedendo ai suoi avversari diretti nella bagarre conclusiva.

Poker Ducati completato in quarta piazza da un buon Enea Bastianini, autore di una rimonta notevole (macchiata però da un errore nel sorpasso ad Aleix Espargarò che gli è costato un long lap penalty) dalla quarta fila in griglia rivelatasi però troppo tardiva per raggiungere i primi tre. L’unico a spezzare l’egemonia della Casa di Borgo Panigale è lo spagnolo Maverick Viñales, 5° con l’Aprilia davanti ai ducatisti azzurri Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Caduti nelle battute iniziali Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, che potevano giocarsi qualcosa di importante per le prime posizioni, mentre il padrone di casa Fabio Quartararo è scivolato verso metà gara mentre stava portando la sua Yamaha a ridosso della top5.

Grazie alla doppietta Sprint-GP di Le Mans, Martin allunga in testa al Mondiale e vola a +38 su Bagnaia, +40 su Marquez e Bastianini, +48 su Viñales, +56 su Acosta, +62 su Binder, +78 su Espargarò, +82 su Di Giannantonio e +93 su Bezzecchi che chiude la top10.

CLASSIFICA GP FRANCIA MOTOGP 2024

1 25 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 41’23.709 163.7

2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’24.155 163.7 0.446

3 16 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’24.294 163.7 0.585

4 13 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’25.915 163.6 2.206

5 11 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 41’27.762 163.5 4.053

6 10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 41’33.189 163.1 9.480

7 9 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 41’33.577 163.1 9.868

8 8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’34.062 163.1 10.353

9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 41’35.101 163.0 11.392

10 6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’37.151 162.8 13.442

11 5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 41’47.910 162.1 24.201

12 4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41’50.518 162.0 26.809

13 3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 41’51.135 161.9 27.426

14 2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 41’53.735 161.8 30.026

15 1 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’54.645 161.7 30.936

16 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 42’03.709 161.1 40.000

Non classificati

20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 24’37.629 163.1 11 laps

43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 24’42.132 162.6 11 laps

88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 24’47.904 162.0 11 laps

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 21’39.977 162.2 13 laps

72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 4’41.139 160.7 24 laps

31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 3’07.984 160.2 25 laps