ATP Roma, un buon Fabio Fognini si arrende in due set a Taylor Fritz

Fabio Fognini esce a testa alta dagli Internazionali d’Italia. L’azzurro si arrende con il punteggio di 6-3 6-4 al cospetto di Taylor Fritz, che vince in ottanta minuti al termine di una partita rapida ma in cui il ligure ha evidenziato un buonissimo livello di tennis. Per il numero 13 al mondo c’è ora Sebastian Korda che ha avuto ragione di Flavio Cobolli in precedenza.

Il primo set vede Fabio mantenere bene l’equilibro della partita, con scambi abbastanza brevi e giochi che, nonostante si rivelino discretamente combattuti, si chiudono in favore di chi è al servizio. Purtroppo per Fognini è soltanto un episodio contrario a far girare il set in favore dell’americano, con un cattivo rimbalzo che regala la palla break a Fritz che converte con il lungolinea vincente. Game a zero e primo set in bacheca.

L’azzurro sembra pensarci troppo e inizia maluccio la seconda frazione, riuscendo a salvare una palla break grazie al suo talento. Che fuoriesce a sprazzi, ricordandoci che razza di giocatore è stato il ligure ai suoi tempi migliori, ma non basta contro un giocatore tutto sommato solido come Fritz, che attende il momento giusto per avanzare. E Fabio in pratica si fa break da solo, con un errore dopo l’altro nel nono gioco che porta l’americano a servire per il match.

L’azzurro regala un’altra gemma con il punto dello 0-30 che risveglia il tifo, procurandosi poi due palle break con un rovescio lungolinea e una palla corta deliziosa. Il servizio dà però una mano allo statunitense, che le annulla con due prime, per poi chiudere al termine di uno scambio prolungato che lascia di sasso Fabio dopo una riga colta dal suo avversario più di fortuna che di bravura.

Se c’è un neo da trovare nella partita di Fognini è nella resa con la seconda di servizio, 10/21 complessivo, ma alla fine non concede nemmeno troppo, solo tre palle break in tutto, di cui due però convertite da Fritz.