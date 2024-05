ATP Roma, rammarico Cobolli: la rimonta contro Korda si infrange al terzo set

Sebastian Korda è al terzo turno del Masters 1000 di Roma: dopo quasi due ore e tre quarti l’americano batte Flavio Cobolli con il punteggio di 7-6(6), 4-6, 6-4. Un po’ di amarezza per l’azzurro che era avanti 3-1 nel set decisivo e non è riuscito a concretizzare la rimonta.

L’inizio è teso da ambo le parti, con errori, scambi che non si prolungano particolarmente e un livello di gioco sicuramente non eccelso. L’atmosfera e il volume del tifo crescono nella parte centrale del set: Cobolli giocando in maniera aggressiva riesce a procurarsi due palle break, ma l’americano si salva con il servizio. A sua volta Korda ha due chance per strappare il servizio al romano, ma l’italiano si salva forzando con il dritto e aizza il pubblico. Si arriva quindi al tiebreak per definire un parziale estremamente equilibrato: il primo a trovare un mini-break è Korda sul 4-3 dopo un rovescio sbagliato da Flavio al termine di uno scambio in apnea. L’azzurro recupera il mini-break con un errore di rovescio dello statunitense e poi annulla il set point sull’asse servizio-dritto. Cobolli però sul 6-6 non chiude un paio di dritti da metà campo e subisce il passante di Korda, che vince così il primo set.

Secondo set che non ha particolari sussulti fino all’1-2, quando Korda si procura due palle break per evitabili imprecisioni di Cobolli, ma il romano riesce a salvarsi con un dritto e una progressione verso la rete. Quando l’inerzia sembrava vertere dalla parte di Korda, ecco che arriva il ruggito dell’azzurro nel nono gioco: un passante in corsa, un pallonetto e un dritto a sventaglio per prendersi il primo break del match e andare a servire per il set. Cobolli gioca un gran game e porta tutto al terzo.

Korda parte meglio anche nel terzo set, procurandosi due palle break e mettendo ancora alle strette Cobolli, che si salva con il servizio. L’azzurro passa alla cassa nel game successivo, andando a brekkare in maniera chirurgica con un rovescio lungolinea e una risposta in allungo di dritto pazzesca. Flavio si fa però riprendere commettendo troppi errori: un doppio fallo e due errori comodi di dritto e si ritorna on serve. Anche in questo set si va quindi in battaglia e Korda ha la meglio, sfruttando il primo match point sul 5-4 e chiudendo la contesa.