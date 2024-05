ATP Roma, Luciano Darderi: “Posso migliorare il rovescio. Ora Zverev: mai giocato contro un top-10”

Luciano Darderi ha sconfitto l’argentino Mariano Navone in due rapidi set e si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista italiano si è imposto con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-2 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura agli Internazionali d’Italia: il prossimo avversario sarà il tedesco Alexander Zverev.

Luciano Darderi ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “Sto giocando qui al Foro per la prima volta, però il tifo della gente si fa sentire. Mi ha aiutato tanto anche oggi. Ho giocato sul Grandstand, che è un po’ più piccolo, quindi si sentiva ancora di più. E questa è una cosa che aiuta tanto durante le partite tirate, a tutti gli italiani“.

Il tennista italiano ha poi proseguito: “Penso che alla fine già dall’anno scorso ho migliorato tante cose, a livello fisico, mentale e ho cominciato a migliorare giorno dopo giorno tantissimo, ho giocato a fine anno a un livello Challenger abbastanza alto. Mentalmente e fisicamente sono cresciuto tanto“.

In vista dell’attesissimo incrocio con Alexander Zverev: “Da ora in avanti posso ancora migliorare dalla parte del rovescio, invece parlando di Zverev sinceramente non ho mai giocato contro un top 10, è la prima volta in cui giocherò contro uno che spinge e tira così forte. Non ho mai giocato contro un giocatore di questo livello.”