ATP Roma, Casper Ruud eliminato a sorpresa, Djokovic e Zverev sul velluto

Giornata in cui sono iniziati i primi turni del tabellone maschile degli Internazionali BNL d’Italia: alcuni carichi da novanta sono entrati in scena, tra cui il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo ha superato agevolmente Corentin Moutet per 6-3, 6-1: alcuni game per acclimatarsi (si è trovato sotto 3-2 40-0), poi il monologo con il francese che è uscito mano a mano dalla partita. Affronterà Alejandro Tabilo che ha regolato Yannick Hanfmann, quartofinalista uscente: il cileno ha vinto con il punteggio di 6-3, 7-6(4).

La notizia più sorprendente è la sconfitta di Casper Ruud: il norvegese, testa di serie numero 5, è uscito di scena contro Miomir Kecmanovic, battuto per 0-6, 6-4, 6-4. Dopo un super inizio, si è spenta la luce per il vincitore del torneo di Barcellona che quindi saluta subito il torneo. Il serbo se la vedrà contro Thiago Monteiro, giustiziere di Jordan Thompson con il punteggio di 6-1, 6-3, confermando il suo grande stato di forma.

Avanti invece Grigor Dimitrov e Ben Shelton: entrambi non hanno giocato benissimo, ma hanno sconfitto rispettivamente Yoshihito Nishioka 7-5, 6-4 e Pavel Kotov per 4-6, 6-3, 6-4, con qualche scintilla tra i due nel terzo set. Deciso anche l’avversario di Francesco Passaro: sarà Nuno Borges che ha sconfitto Alexander Bublik con un doppio 6-4.

Partono con il piede giusto Alexander Zverev e Karen Khachanov, che non devono soffrire troppo per battere Aleksandar Vukic per 6-0, 6-4 e Alexander Shevchenko per 6-4, 6-4. Passa il turno infine anche Zhizhen Zhang, che ha disposto di Adrian Mannarino per 6-1, 6-3 e troverà Shelton.