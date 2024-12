Tim Henman si pronuncia sui favoriti per gli Australian Open: “Sinner davanti a tutti, ma attenzione a Djokovic”

Dal 12 al 26 gennaio gli Australian Open 2025 terranno banco. Sui campi di Melbourne il primo Slam metterà a dura prova i tennisti, che in questi giorni si stanno preparando ad hoc per essere pronti per una nuova lunga e impegnativa stagione agonistica. In particolare, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev hanno deciso di non affrontare alcun match ufficiale prima del via del Major.

Per Sinner si tratta di una replica di quanto fatto l’anno passato, quando l’altoatesino si preparò ad Alicante (Spagna) per tre settimane prima di volare nella terra dei canguri. La differenza rispetto sta nel luogo di preparazione dal momento che Jannik si sta allenando a Dubai, sfruttando delle strutture perfette per il lavoro fisico e sul campo da gioco.

In vista del torneo australiano, l’ex tennista e attuale commentatore per Eurosport, Tim Henman si è pronunciato rispetto a chi potrà fare la differenza. In una chiacchierata a Sky Sport UK, l’ex giocatore britannico ha dichiarato: “Nel maschile, Sinner è il favorito, insieme ad Alcaraz, i due sono molto vicini, ma attenzione a Djokovic. Ha vinto 10 volte gli Australian Open, sa cosa serve per farcela e con Murray al suo angolo sarà interessante vedere come se la caverà e se ci sarà qualcosa di nuovo“.

Henman, quindi, colpito favorevolmente dal nuovo sodalizio tecnico tra l’ex campionese scozzese e Nole e sicuramente quest’accoppiata sarà tra gli spunti di interesse della nuova annata.