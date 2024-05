ATP Roma, Atmane è l’avversario di Musetti, finisce l’ultima corsa di Schwartzman

Si è conclusa la prima giornata del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia al maschile. La parte alta del tabellone è andata in scena, quella presieduta dalla testa di serie numero 1, Novak Djokovic.

Giornata che si è aperta con un risultato relativamente a sorpresa, ossia il k.o. di Jakub Mensik contro il tedesco Yannick Hanfmann. Il tedesco, semifinalista a Roma lo scorso anno, si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-2, confermando il buon feeling con questo torneo. Una vittoria che lo porta ad affrontare Tabilo al secondo turno e al terzo all’orizzonte c’è Djokovic, a patto che il serbo superi uno tra Moutet e Safiullin (match rimandato a domani).

Splendide anche le maratone che hanno visto trionfare Yoshihito Nishioka su Sebastian Ofner per 6-3, 2-6, 7-6(4) e quella vincente di Nuno Borges su Pedro Martinez durata 3 ore e 41 minuti: 6-7(4), 6-4, 7-6(8) con il portoghese che ha rimontato da 1-4 e 2-5 nel tiebreak decisivo e ha annullato due match point. Nishioka sfiderà Dimitrov, mentre Borges se la vedrà con Bublik. Solida e convincente al mattino la vittoria di Zhizhen Zhang su Daniel Elahi Galan per 6-2, 7-5 (troverà Mannarino) così come quella di Pavel Kotov su Alex Michelsen con un doppio 6-1 (affronterà Shelton).

Continua il momento magico di Thiago Monteiro: il brasiliano, dopo aver battuto la scorsa settimana Tsitsipas, batte anche Gael Monfils con il punteggio di 6-2, 7-5. Finisce invece l’ultima corsa a Roma di Diego Schwartzman, sconfitto con un doppio 6-2 dall’australiano Alekandar Vukic. Sconfitto Fabian Marozsan, autore del colpaccio lo scorso anno su Alcaraz: ne dispone Alexander Shevchenko con un netto 6-3, 6-2. Definito anche l’avversario di Lorenzo Musetti: sarà il qualificato francese Terence Atmane che con un doppio 6-4 ha eliminato Christopher Eubanks, poco adatto a questi campi.

Pioggia protagonista nell’ultima parte di giornata, interrotto il match tra Francesco Passaro e Arthur Rinderknech dopo che il francese ha conquistato al tiebreak il primo set, mentre l’umbro è avanti 6-5 e servizio nel secondo. Italiani protagonisti con le vittorie di Cobolli e Darderi su Marterer e Shapovalov, mentre sono rimandate a domani Fognini-Evans, Gigante-Zeppieri, Moutet-Safiullin e Kecmanovic-Nakashima.