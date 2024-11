ATP Metz 2024: Gasquet e Herbert risorgono, bene anche Sonego

Si va a chiudere una lunga e intensa giornata all’ATP 250 di Metz, che concorrerà a determinare (almeno presumibilmente) quel che sarà il quadro delle ATP Finals a Torino, in un papocchio causato dalla decisione dell’associazione professionistica di non fermare il periodo di qualificazione con Parigi-Bercy.

L’ultimo a chiudere è Cameron Norrie. Non è la versione più scintillante del britannico, ma tanto gli basta per rimontare lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Il tutto in una giornata che parla molto francese e regala anche episodi particolari.

Il caso è quello di Theo Papamalamis, diciottenne proprio di Metz che aveva perso al primo turno delle qualificazioni, ma è riuscito in qualche modo a rientrare come lucky loser. Per lui sconfitta per 6-3 6-1 contro il connazionale Quentin Halys. In quota Francia ce la fanno anche Richard Gasquet e Pierre-Hugues Herbert, l’uno salvando un match point contro il brasiliano Thiago Monteiro, l’altro godendo di un ultimo (forse) momento di gloria battendo lo spagnolo Pedro Martinez.

C’è spazio anche per Lorenzo Sonego in questa giornata, con il torinese che supera il transalpino Gregoire Barrere in due set. Per lui, autore di una stagione non propriamente positiva nonostante la vittoria nell’ATP 250 di Winston-Salem, c’è ora il confronto con Andrey Rublev. Il russo, peraltro, di quei punti ha bisogno per avere un posto certo a Torino.

ATP METZ 2024: RISULTATI DI OGGI

Sonego (ITA)-Barrere (FRA) [LL] 6-4 7-5

Struff (GER) [7]-Shevchenko (KAZ) 3-6 6-4 6-4

Norrie (GBR)-Carballes Baena (ESP) 3-6 6-3 6-3

Gasquet (FRA) [WC]-Monteiro (BRA) 4-6 6-4 7-6(6)

Herbert (FRA) [LL]-Martinez (ESP) 6-3 3-6 7-6(4)

Halys (FRA) [Q]-Papamalamis (FRA) [LL] 6-3 6-1