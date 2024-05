ATP Roma 2024: Tabilo continua la sua favola, batte Zhang ed è in semifinale

Continua la favola di Alejandro Tabilo agli Internazionali d’Italia 2024. Dopo la clamorosa vittoria con Novak Djokovic, il tennista cileno non si è più fermato ed oggi ha conquistato l’accesso alla sua prima semifinale della carriera in un Masters 1000. Il numero 32 della classifica mondiale ha sconfitto in due set il cinese Zhizhen Zhang con il punteggio di 6-3 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Un risultato che va a certificare davvero la miglior stagione della carriera per il 26enne cileno, che ha un record di venticinque vittorie e nove sconfitte nel 2024, che lo posizionano addirittura al dodicesimo posto della Race ATP davanti anche a Djokovic, che è solamente tredicesimo.

Tornando al match odierno, Tabilo ha ottenuto tantissimo con la prima di servizio, visto che ha messo a segno 7 ace e conquistato l’83% dei punti con questo colpo. Sono ventotto i vincenti da parte del cileno, mentre sono ventuno quelli del cinese, che ha commesso più errori non forzati (10 contro 8).

Dopo un avvio equilibrato e nei quali si segue l’andamento dei turni di servizio, Tabilo si procura due palle break nel sesto game. La seconda è quella decisiva per il tennista sudamericano, che si porta sul 4-2. Il numero 32 del mondo si trova poi a difendere due palle del controbreak in un complicatissimo nono game e alla fine chiude sul 6-3.

La partita si mette subito in discesa nel secondo set, visto che arriva il break in apertura di Tabilo. Il cileno non concede più occasioni all’avversario e tiene con una certa facilità i propri turni al servizio. Tabilo vola a chiudere sul 6-4, stacca il biglietto per la semifinale ed ora attende il vincente del match tra Alexander Zverev e Taylor Fritz.