ATP Hangzhou, Cilic torna in una finale dopo due anni: affronterà Zhang

L’incubo è finito per Marin Cilic. L’ex numero 3 del mondo e vincitore dello US Open 2024 negli ultimi due anni ha vissuto un calvario, giocando solo nove tornei, con due anni operazioni al ginocchio e qualche ricaduta. Lo spazio ai massimi livelli sembrava finito per il croato nato a Medjugorie, e invece ad Hangzhou torna in finale per la prima volta dal settembre 2022.

In quel caso Cilic aveva perso all’ultimo atto di Tel Aviv contro Novak Djokovic, mentre stavolta affronterà il cinese Zhizhen Zhang. Un’altra vittoria sorprendente per il balcanico con il punteggio di 6-4 7-6(6) contro un giocatore in grande fiducia come Brandon Nakashima.

Ieri era riuscito ad annullare due match point al giapponese Uchiyama, oggi ha salvato due palle break sul 3-4 del primo per poi brekkare sul 4-4 e ha sventato due set point sul 4-6 del tiebreak del secondo. Nei momenti di difficoltà anche fisica, Cilic si è tenuto a galla con il suo fantastico servizio e Nakashima ha pagato a tratti la tensione, specie quando aveva l’opportunità per trascinare il match al terzo.

Nell’altra semifinale il derby cinese è stato vinto da Zhizhen Zhang che ha sconfitto Yunchaokete Bu con il punteggio di 7-6(3) 6-4. Zhang che ha confermato il gran rendimento al servizio degli ultimi match, ha gestito bene i momenti decisivi a differenza del suo avversario che ha sentito la tensione della prima semifinale ATP come testimonia ad esempio il doppio fallo sul 2-3 del tiebreak del primo set. Per Zhang la prima finale raggiunta nel circuito, proprio nel torneo di casa.