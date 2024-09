Laver Cup 2024, Europa-Resto del Mondo 4-8: Fritz batte Zverev, Shelton/Tabilo dominano il doppio

Doppia vittoria per il Resto del Mondo sull’Europa nella sessione serale della seconda giornata della Laver Cup 2024 di tennis, in corso di svolgimento sul veloce indoor della Uber Arena di Berlino. Alla luce di questi risultati, il Team World si presenterà al via del giorno decisivo (in cui ogni match varrà tre punti) sul punteggio di 8-4 nei confronti di Team Europe.

Il risultato meno scontato e quindi più pesante della serata è stato sicuramente il successo in due set dell’americano Taylor Fritz sul tedesco Alexander Zverev con lo score di 6-4 7-5 in poco meno di due ore di gioco. Il finalista dell’ultimo US Open conferma dunque il suo ottimo stato di forma regolando il numero 2 del ranking mondiale e portando a casa due punti importanti per la sua squadra.

Senza storia invece il doppio di fine programma tra Ben Shelton/Alejandro Tabilo e Stefanos Tsitsipas/Casper Ruud, con il binomio del continente americano (Stati Uniti e Cile) che ha dettato legge concedendo agli avversari tre soli game ed imponendosi per 6-1 6-2 in 69 minuti. Domani si comincerà a mezzogiorno con un altro doppio e a seguire con un massimo di tre singolari.