ATP Roma 2024, Lorenzo Musetti si ritira ad inizio secondo set contro Atmane

“Lorenzo Musetti si ritira perché non si sente bene“: con queste parole il giudice di sedia annuncia la decisione di Lorenzo Musetti di abbandonare il campo facendo calare il gelo sul Centrale. Potrebbe essere il mal di stomaco, a quanto si apprende, la causa dello stop deciso dall’azzurro, che era sotto di un set contro il qualificato francese Terence Atmane, il quale conduceva per 7-5 1-0 dopo un’ora e dodici minuti di gioco. Per il transalpino al terzo turno uno tra il nipponico Yoshihito Nishioka ed il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 8 del seeding.

Nel primo set i due giocatori in campo tengono abbastanza agevolmente i turni al servizio, poi il primo possibile momento di svolta arriva nel corso del nono game, quando il transalpino si trova sotto 15-40. Atmane però infila quattro giochi e si salva. Sembra tutto apparecchiato per il tiebreak, ma Musetti nel dodicesimo game si fa trascinare ai vantaggi e poi cede il servizio: Atmane chiude così sul 7-5 dopo 61′. Dopo la pausa, il secondo parziale vede il transalpino tenere a zero il servizio in apertura, poi al cambio di campo Musetti comunica al giudice di sedia l’intenzione di ritirarsi e lascia il campo.

Le statistiche, fino al momento dello stop, fotografano un match alquanto equilibrato col francese che mette a segno 3 vincenti in più dell’azzurro, 12 contro 9 e concede un egual numero di gratuiti, 9. Due ace ed altrettanti doppi falli per il transalpino, un solo ace per Musetti, il quale non sfrutta le due palle break consecutive avute a disposizione e non riesce a cancellare l’unica opportunità concessa.