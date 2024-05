Ben 9 italiani al secondo turno agli Internazionali di Roma: chi affronteranno e prospettive di tabellone

Sono ben 9 gli azzurri presenti tra i 64 tennisti al via del secondo turno del tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2024: soltanto Lorenzo Musetti, numero 26, ha usufruito di un bye al primo turno, mentre Francesco Passaro è partito addirittura dalle qualificazioni ed ha vinto già tre incontri a Roma.

Partendo dalla parte alta del main draw, in campo quest’oggi, si nota subito il doppio incrocio Italia-Argentina, con la wild card Matteo Gigante che, dopo aver vinto il derby con Giulio Zeppieri, cerca l’impresa contro il numero 20, Francisco Cerundolo, mentre Luciano Darderi vuole la rivincita contro il numero 28, Mariano Navone.

Il qualificato Francesco Passaro può tentare il colpo a sorpresa contro il neerlandese Tallon Griekspoor, numero 23, poi ci sarà una doppia sfida Italia-USA, con possibile derby ai sedicesimi: potrà giocarsi le proprie carte la wild card Fabio Fognini, opposto al numero 11, Taylor Fritz, così come potrà fare Flavio Cobolli nella sfida con il numero 24, Sebastian Korda.

Esordio, invece, per Lorenzo Musetti, il quale, come detto, ha usufruito di un bye al primo turno essendo il numero 26 del seeding: inedita sfida contro il qualificato transalpino Terence Atmane, nella sfida che aprirà le danze sul Centrale e che metterà in palio un posto al terzo turno, probabilmente contro il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 8 del tabellone.

Nella parte bassa del main draw, che tornerà in campo domani, ci sarà spazio per la wild card Stefano Napolitano, il quale affronterà il lucky loser cinese Juncheng Shang, con un possibile derby azzurro ai sedicesimi contro Matteo Arnaldi, che se la vedrà, invece, col numero 21, il cileno Nicolas Jarry. A chiudere le danze sarà Luca Nardi, chiamato all’impresa con il danese Holger Rune, numero 10 del seeding.