ATP Roma 2024: Darderi lotta alla pari per un set con Zverez, ma poi viene eliminato

Rimane il solo Stefano Napolitano all’Italia nel Masters 1000 di Roma. Anche il penultimo degli azzurri rimasti in tabellone deve purtroppo salutare gli Internazionali, visto che Luciano Darderi è stato sconfitto da Alexander Zverev in due set con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Una partita che ha visto il tennista italiano giocare alla pari per un set con il numero cinque del mondo, mentre nella seconda frazione le energie hanno cominciato a mancare e Zverev ha alzato ulteriormente il suo livello.

Zverev ha ottenuto tantissimo con la prima di servizio, visto che ha ottenuto ben dodici ace e vinto l’84% dei punti con questo colpo. Sono ventotto i vincenti del tedesco contro i dieci dell’azzurro, che ha commesso meno errori non forzati (9 contro 14).

Un primo set dove si segue l’andamento dei turni di servizio. Darderi gioca alla pari con Zverev, dovendo gestire solamente una palla break nel quinto gioco. L’azzurro la annulla con una buona discesa a rete che porta il tedesco a mettere in rete il passante in back. Il tiebreak è la giusta fine di questo primo set e qui Zverev alza notevolmente il suo livello. Il tedesco allunga subito sul 4-1 e poi conserva il vantaggio, andando a chiudere 7-3.

Il secondo set prende quasi subito la strada di Zverev. Nel quarto gioco il tedesco si procura due palle break: sulla prima arriva l’errore proprio del numero cinque del mondo, ma sulla seconda è Darderi a mettere in corridoio il dritto difensivo. L’azzurro prova comunque a regalarsi una chance e ha una palla del controbreak nel settimo game, ma Zverev annulla tutto con una prima centrale, portandosi sul 5-2. Darderi non ne ha più e subisce ancora il break, con Zverev che chiude 6-2 e vola agli ottavi.