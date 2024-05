ATP Roma 2024, Arnaldi eliminato tra occasioni e rimpianti. Il cileno Jarry vince in due set

Si riduce ulteriormente la pattuglia azzurra agli Internazionali d’Italia. Purtroppo anche Matteo Arnaldi deve salutare anticipatamente il Foro Italico, cedendo al secondo turno contro il cileno Nicolas Jarry, numero 24 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 7-6 dopo due ore e sette minuti di gioco. Il tennista sudamericano aveva sempre battuto nei precedenti l’azzurro ed anche oggi si è ripetuto, in una partita dove Arnaldi ha sicuramente moltissimi rimpianti per un secondo set nel quale ha sprecato ben sette set point.

Jarry ha concluso il suo match con ventidue vincenti a fronte di dicissette errori non forzati. Dall’altra parte sono dieci i vincenti dell’azzurro con quindici errori. Il cileno ha ottenuto anche di più con la prima (79% dei punti) rispetto ad Arnaldi (74%).

Arnaldi è subito in difficoltà nel primo turno di servizio ed è costretto ad annullare una palla break. Purtroppo il break arriva nel terzo game, complice anche il primo doppio fallo dell’azzurro. Purtroppo i break di svantaggio raddoppiano, perché Jarry strappa ancora il servizio ad Arnaldi nel quinto gioco, portandosi sul 4-1. Il numero ventiquattro del mondo conclude il primo set in suo favore per 6-2.

In avvio di secondo set Arnaldi rischia di crollare definitivamente, ma resiste ed annulla ben tre palle break. Si seguono i turni di servizio fino all’ottavo game, quando il ligure si procura una palla break. Arnaldi trova un ottimo passante di rovescio e Jarry mette in rete la volée nell’ovazione del pubblico italiano. Purtroppo nel game successivo Jarry ottiene il controbreak immediato, ma prima di centrare la parità nel decimo game deve annullare due set point. Si va al tie-break, con Arnaldi che scappa sul 6-2 e sembra ormai prossimo a chiudere. Jarry lascia andare il braccio e cancella i quattro set point con autorità. Arnaldi risente dell’occasione persa e al primo match point Jarry chiude 8-6 e si qualifica per il terzo turno.