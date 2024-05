ATP Roma 2024, Alexander Zverev: “Il dritto di Darderi mi ricorda quello di Berrettini, gli italiani sono tanti e forti”

Alexander Zverev ha messo fine al cammino di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2024. Una partita nella quale il tennista italiano è riuscito a fare partita pari almeno per un set con il numero cinque del mondo, calando poi nel secondo, ma comunque avendo l’occasione del controbreak per rientrare in corsa. In ogni caso una buonissima prestazione da parte di Darderi, come lo ha riconosciuto lo stesso Zverev.

Infatti il nativo di Amburgo ha avuto parole decisamente al miele per il suo avversario, apprezzando davvero molto le sue caratteristiche e lanciandosi anche in un paragone importante: “Il ragazzo serve a 225 km/h e colpisce il dritto con la stessa forza di Berrettini, quindi mi ha ricordato un po’ lui. È giovane, è in ascesa”.

Zverev ha poi espresso un parere anche sul movimento italiano in generale, con tanti tennisti italiani presenti nella Top-100 e che sono competitivi: “Non so cosa mangiano gli italiani, ma sembra che ci siano tanti giovani e tanti grandi giocatori, Darderi è sicuramente uno di loro”.

Sulla partita: “Penso che la partita sia andata abbastanza bene. Penso di essermi mosso abbastanza bene in campo. Ho sbagliato forse un po’ più di quanto avrei voluto, ma questo fa parte del tennis e sono felice della vittoria”.