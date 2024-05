ATP Madrid, che fortuna Auger-Aliassime: dopo Sinner, sfrutta il forfait di Lehecka ed è in finale

La fortuna bussa una seconda volta alla porta di Auger-Aliassime. Dopo aver sfruttato il ritiro di Sinner, il canadese vola in finale al Masters 1000 di Madrid dopo il forfait di Jiri Lehecka dopo appena sei game del primo set. Il ceco ha avuto un riacutizzarsi del problema alla schiena già avuto nelle scorse settimane e che lo aveva portato a rinunciare al torneo di Montecarlo.

Continua dunque l’ecatombe di giocatori in quel di Madrid. Nel giro di pochi giorni hanno alzato bandiera bianca Sinner, Medvedev ed ora anche Lehecka, senza dimenticare che Carlos Alcaraz ha già comunicato che non giocherà gli Internazionali d’Italia.

Per Auger-Aliassime si tratta della prima finale 1000 in carriera ed è il terzo canadese a centrare questo traguardo dopo Milos Raonic e Denis Shapovalov. Sicuramente Auger-Aliassime non pensava di raggiungere la finale proprio a Madrid e soprattutto sulla terra rossa. La fortuna lo ha sicuramente aiutato ed ora affronterà il russo Andrey Rublev, che oggi ha battuto l’americano Taylor Fritz.

Della partita di oggi c’è davvero poco raccontare, visto che è durata appena sei game. Lehecka si è trovato ad affrontare una palla break nel terzo gioco, ma è riuscito ad annullarla. Successivamente il ceco ha chiesto anche un medical timeout, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca nel settimo gioco.