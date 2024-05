ATP Madrid 2024, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori si fermano ai quarti di finale

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori si fermano ai quarti di finale del tabellone di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: gli azzurri, accreditati della dodicesima testa di serie, vengono eliminati dallo statunitense Sebastian Korda e dall’australiano Jordan Thompson, vittoriosi per 7-6 (5) 6-4 in un’ora e sedici minuti di gioco, i quali domani affronteranno il britannico Jamie Murray ed il neozelandese Michael Venus.

Nel primo set gli azzurri trovano il break nel game d’apertura al punto decisivo, poi difendono il vantaggio fino all’ottavo game, quando però finiscono sotto 15-40, risalgono fino al 40-40, ma al punto decisivo devono capitolare per il 4-4. Cambia l’inerzia del match e nel dodicesimo gioco la coppia italiana va di nuovo sotto 15-40, ma questa volta il punto decisivo sorride agli azzurri, che cancellano tre set point consecutivi.

Nel tiebreak si rivela decisivo l’unico minibreak, giunto sul 5-4 in favore di Korda e Thompson: lo statunitense e l’australiano vanno sul 6-4 ed alla seconda occasione (la quinta complessiva), la prima col servizio a disposizione, chiudono sul 7-5 dopo 44′.

Nella seconda partita gli azzurri si salvano al punto decisivo nel terzo game, poi nel settimo vanno sotto 30-40 e questa volta al punto decisivo devono capitolare. Korda e Thompson scappano così sul 4-3 e negli ultimi due turni al servizio non concedono neppure un quindici alla coppia italiana, andando a chiudere sul 6-4 dopo 32′.

Le statistiche sottolineano come Korda e Thompson vincano 71 punti contro i 60 degli azzurri, facendo la differenza soprattutto col servizio, dal quale ottengono 6 ace contro l’unico degli italiani, in particolar modo con la prima in campo, con la quale ottengono il 79% dei punti contro il 62% di Bolelli e Vavassori.