ATP Madrid 2024 oggi (1° maggio): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Si aprono i quarti di finale nel Masters 1000 di Madrid. Oggi vanno in scena i match della parte bassa del tabellone La prima sfida sarà quella tra Carlos Alcaraz ed Andrey Rublev. L0 spagnolo è reduce dalla battaglia di tre ore contro il tedesco Jan-Lennard Struff, mentre il russo ha messo da parte le precoci eliminazioni di Montecarlo e Barcellona, vincendo con autorità in due set sull’olandese Tallon Griekspoor.

In serata sicuramente la sfida più sorprendente di questi quarti di finale, quella che mette di fronte Francisco Cerundolo e Taylor Fritz. L’argentino ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero quattro, con una grande prestazione, vincendo 6-3 6-4; mentre l’americano, non propriamente un terraiolo, ha messo fine al cammino del polacco Hubert Hurkacz.

In casa Italia fari puntati sul torneo di doppio dove Simone Bolelli ed Andrea Vavassori affrontano negli ottavi di finale la coppia composta dal russo Aslan Karatsev e dal cinese Zhizhen Zhang.

La giornata odierna del Mutua Madrid Open inizierà alle ore 12:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche su Sky Sport Plus con il tasto verde, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now.

CALNDARIO MADRID OPEN 2024 OGGI

Manolo Santana Stadium – Dalle ore 12:00

1. Yulia Putintseva (KAZ) vs [4] Elena Rybakina (KAZ)

2. [7] Andrey Rublev (RUS) vs [2] Carlos Alcaraz (ESP) (non prima ore delle 16:00)

3. Mirra Andreeva (RUS) vs [2] Aryna Sabalenka (BLR) (non prima ore delle 20:00)

4. [12] Taylor Fritz (USA) vs [21] Francisco Cerundolo (ARG) (non prima ore delle 21:30)

Arantxa Sanchez Stadium – Dalle ore 12:00

1. [8] Cristina Bucsa/Sara Sorribes Tormo (ESP/ESP) vs [OSE] Xinyu Wang/Saisai Zheng (CHN/CHN)

2. Benjamin Hassan/Abdullah Shelbayh (GER/JOR) vs [11] Jamie Murray/Michael Venus (GBR/NZL)

3. [4/WC] Coco Gauff/Taylor Townsend (USA/USA) vs [6] Barbora Krejcikova/Laura Siegemund (CZE/GER)

4. [12] Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA/ITA) vs Aslan Karatsev/Zhizhen Zhang (RUS/CHN)

5. [9] Sander Gille/Joran Vliegen (BEL/BEL) vs [2] Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG)

Stadium 3 – Dalle ore 12.00

1. Ariel Behar/Adam Pavlasek (URU/CZE) vs [3] Joe Salisbury/Neal Skupski (GBR/GBR)

2. [6] Kevin Krawietz/Tim Puetz (GER/GER) vs [15] Nathaniel Lammons/Jackson Withrow (USA/USA)

3. [16] Sadio Doumbia/Fabien Reboul (FRA/FRA) vs [WC] Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov (ECU/KAZ)

4. Sebastian Korda/Jordan Thompson (USA/AUS) vs [13] Andres Molteni/John Peers (ARG/AUS)

5. [7] Hugo Nys/Jan Zielinski (MON/POL) vs [14] Lloyd Glasspool/Jean-Julien Rojer (GBR/NED)

PROGRAMMA MADRID OPEN 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) fino alle 20.00 e Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus (tasto verde)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport