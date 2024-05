ATP Madrid, Andrey Rublev trionfa in rimonta contro Auger-Aliassime alla Caja Magica

La rivincita di Andrey Rublev. Il russo, dopo un periodo di grande difficoltà posteriore alla squalifica nel torneo di Dubai, ha ripreso vigore nel Masters1000 di Madrid e ha ottenuto il secondo successo in un 1000 dopo quello di Montecarlo dell’anno scorso. Rublev (n.8 del ranking) ha sconfitto in rimonta il canadese Felix Auger-Aliassime (n.35 ATP) con lo score di 4-6 7-5 7-5 in 2 ore e 49 minuti di partita. Una sfida molto combattuta in cui a prevalere è stata la miglior attitudine del moscovita a disputare match di questo genere (quinta Finale 1000 per lui). Per il nativo di Montreal ancora nessun Masters1000 in bacheca.

Nel primo set l’avvio è tutto di marca canadese. Auger-Aliassime gioca in grande scioltezza e si porta sul 4-1 “pesante”. Rublev ha una reazione nel sesto game, recuperando uno dei break di ritardo, ma il canadese tiene botta nei turni al servizio precedente, prima non sfruttando una palla break dal sapore di set-point nel nono game e poi salvando una palla del contro-break nel gioco successivo, valso il parziale (6-4).

Nel secondo set i servizi la fanno da padroni, ma il russo cresce come rendimento in questo fondamentale e soprattutto con i colpi al rimbalzo è più incisivo. Il canadese diventa più falloso. Nel sesto game è costretto ad annullare una palla break, ma nel dodicesimo non può nulla e gli sforzi del russo sono premiati (7-5).

Nel terzo set l’inerzia della partita è nelle mani di Rublev, che colpevolmente non sfrutta le tante chance break. Ben cinque opportunità per lo strappo nella frazione per il moscovita, ma nel dodicesimo gioco c’è la replica di quanto accaduto precedentemente. Pessima la gestione di Auger-Aliassime della battuta e con un doppio fallo consegna il titolo al suo avversario.

Leggendo le statistiche, non sono bastati i 14 ace al canadese per imporsi. A penalizzarlo è stata una media di punti con la seconda in battuta troppo bassa (36%) rispetto al 60% di Rublev e questo dato ha pesato non poco nel confronto.