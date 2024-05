ATP Lione, Luciano Darderi piega in due set Taro Daniel e approda agli ottavi di finale

Buona la prima per Luciano Darderi nell’ATP250 di Lione. L’italo-argentino ha sconfitto all’esordio il giapponese Taro Daniel (n.81 del ranking) con il punteggio di 7-5 7-6 (3). Un incontro in cui Darderi non è stato brillante come in altre circostanze, ma ha trovato il modo per conquistare il 24° successo stagionale nelle singole partite (36). Un dato significativo, tale da certificare la sua ascesa in classica (n.46 del mondo virtuale). Luciano, dunque, approda agli ottavi di finale e se la vedrà contro la testa di serie n.3, Adrian Mannarino, che non ha mai brillato più tanto sulla terra rossa.

Nel primo set l’avvio di Darderi non è dei migliori: break dell’asiatico in apertura e necessità di inseguire. Il 22enne nativo di Villa Gesell trova la chiave in risposta nell’ottavo game, conquistando il contro-break. C’è però da stringere i denti nell’undicesimo gioco, perché Daniel si crea due opportunità del nuovo break che però l’italo-argentino riesce ad annullare. Break mancato, break subìto è la regola del tennis e si conferma a discapito del nipponico. Luciano, con alcune accelerazione delle sue, è chirurgico nello sfruttare la palla break del dodicesimo game, aggiudicandosi il parziale 7-5.

Nel secondo set i turni al servizio fanno tribolare il giocatore di origine sudamericane. Daniel va in due circostanze avanti di un break e Darderi impatta nel sesto gioco e poi nel decimo, cancellando anche due set-point precedentemente. Si va al tie-break e Luciano scappa via sul 5-0, mettendosi in una condizione di grande vantaggio. Il braccino arriva, ma il 7-3 regala il successo al 22enne.

Leggendo le statistiche il 52% di prime di servizio è un dato su cui l’italo-argentino dovrà riflettere. Tuttavia, il 76% dei punti vinti con la prima in battuta e il 50% con la seconda sono dati buoni.