ATP Lione, Lorenzo Sonego sconfitto al primo turno dal talento francese Giovanni Mpetshi Perricard

Lorenzo Sonego esce prematuramente di scena nell’ATP 250 di Lione: il torinese è stato sconfitto piuttosto nettamente al primo turno dalla wild card locale Giovanni Mpteshi Perricard con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e un quarto di gioco. Un match sostanzialmente senza storia, con il giocatore italiano che è sembrato impotente di fronte alla potenza del francese.

L’inizio è stato subito negativo, con un break subito a trenta e il transalpino che è salito immediatamente sul 3-0. Nei turni di servizio non ha avuto praticamente incertezze, se non un 15-30 sul 4-2 e un 30-30 sul 5-3: il classe 2003 di Lione ha sfruttato la sua battuta potente, ha aggredito con il dritto, andandosi a prendere i punti.

Simile l’evoluzione del secondo set, con Sonego che prima ha cancellato una palla break nel primo game, poi ha perso malamente la battuta sul 2-2: il piemontese non è mai riuscito ad allungare gli scambi e a spostare il francese, non riuscendo mai a sollecitare il rovescio, punto debole dell’avversario. Lorenzo si è trovato quasi sempre sulla difensiva e non è quasi mai riuscito a passare Mpetshi Perricard, che ha cercato la rete con continuità.

I numeri sono piuttosto chiari: Mpetshi Perricard non ha concesso neanche una palla break, ha scagliato ben otto ace e ha perso in tutto il match soli 10 punti su 50 alla battuta. Ben 28 vincenti in tutta la partita: sempre alla ricerca del punto e della massima aggressività.