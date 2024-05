ATP Ginevra, prosegue la cavalcata di Flavio Cobolli! Regola Shevchenko e approda in semifinale!

Prosegue la cavalcata di Flavio Cobolli nell’ATP250 di Ginevra. Sulla terra rossa elvetica, il tennista romano ha sconfitto con un duplice 6-4 il kazako Alexander Shevchenko (n.61 del mondo) in 58′ di partita. Con questo risultato Cobolli ha raggiunto la semifinale, dove affronterà il vincente della sfida tra il norvegese Casper Ruud e l’argentino Sebastian Baez. Vittoria che gli vale anche la posizione n.53 del ranking virtuale.

Nel primo set l’azzurro impiega qualche game a carburare. Dal lato del rovescio il kazako riesce a creare qualche imbarazzo, ma la crescita del rendimento del dritto è la chiave per il nostro portacolori. Tenendo botta nei primi laboriosi turni al servizio, Flavio piazza il break nel settimo game con alcune risposte pregevoli. Uno strappo decisivo ai fini della frazione, visto l’epilogo sul punteggio di 6-4.

Nel secondo set Cobolli gioca con maggior scioltezza e il suo livello sale. Shevchenko fatica a tenere il ritmo imposto dall’italiano e così arrivano due break che portano il classe 2002 del Bel Paese sul 5-1. Un po’ di incertezza però c’è nell’ottavo game, quando il giovane tennista nostrano non sfrutta due match-point, subendo il parziale contro-break. Bravo però Flavio a resettare e a non vanificare il secondo break di vantaggio, gestendo in maniera ottimale il nono gioco (6-4).

Leggendo le statistiche, Cobolli ha fatto la differenza con i punti vinti con la prima di servizio (82% rispetto al 69% del rivale) e in risposta alla prima dell’avversario (38% rispetto al 18). Per Flavio 14 vincenti e 11 errori non forzati.