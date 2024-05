ATP Ginevra 2024: la pioggia salva Murray, avanti Cobolli e Ruusuvuori

Andy Murray viene letteralmente preso per mano e salvato dalla pioggia nel suo esordio all’ATP 250 di Ginevra, uno dei due ultimi eventi prima del Roland Garros 2024. Lo scozzese, infatti, è sotto 7-5 4-1 contro il tedesco Yannick Hanfmann, che ha anche il servizio a disposizione. Sembra molto complesso per il nativo di Dunblane andare a sfidare Novak Djokovic al secondo turno, ma l’acqua gli lascia qualche speranza in più (vero è che, però, i segnali dal Challenger di Bordeaux non erano stati confortanti al massimo).

Insieme ad Hanfmann e Murray, finiscono per dover rinviare del tutto il loro match a domani il ceco Tomas Machac e il britannico Jack Draper, che avrebbero potuto mettere insieme una bella chiusura di giornata. Per il resto, sono quattro gli incontri terminati quest’oggi.

Chiaramente, in casa Italia, conta e parecchio la vittoria di Flavio Cobolli su Aslan Karatsev: il russo, oramai, non è più quello dell’esplosione improvvisa tra fine 2020 e inizio 2021 (un livello mai più raggiunto), e ora ci sarà l’interessante sfida con Ben Shelton. Con l’americano è una specie di derby dell’abbigliamento, visto che entrambi sono sotto l’ala On di Roger Federer.

Una certezza c’è: quella di aver completato la parte bassa del tabellone. Sarà l’austriaco Sebastian Ofner, vincitore sull’australiano Rinky Hijikata in rimonta, il primo avversario del norvegese Casper Ruud, mentre se la vedranno tra di loro Emil Ruusuvuori e Alexander Shevchenko. Per il finlandese ordinario 6-3 6-3 sull’americano Marcos Giron, per colui che da qualche mese è kazako pronostico ribaltato sull’ungherese Fabian Marozsan in formato 6-4 7-6(4).

ATP 250 GINEVRA 2024: RISULTATI DI OGGI

Hanfmann (GER)-Murray (GBR) [WC] 7-5 4-1 sospesa

Machac (CZE)-Draper (GBR) [8] rinviata a domani

Shevchenko (KAZ)-Marozsan (HUN) [7] 6-4 7-6(4)

Ruusuvuori (FIN)-Giron (USA) 6-3 6-3

Cobolli (ITA)-Karatsev 7-5 6-1

Ofner (AUT) [Q]-Hijikata (AUS) 4-6 6-4 6-3