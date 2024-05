ATP Ginevra 2024, buona la prima per Flavio Cobolli. Ora la sfida a Shelton

Buona la prima per Flavio Cobolli nel torneo ATP 250 di Ginevra. Il romano ha battuto all’esordio il russo Aslan Karatsev, numero 82 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-5 6-1. Una vittoria convincente per l’azzurro, che adesso si troverà ad affrontare una sfida decisamente stimolante contro l’americano Ben Shelton, testa di serie numero quattro.

Cobolli ha chiuso la partita con cinque ace, mentre sono cinque i doppi falli commessi da Karatsev. Cobolli ha ottenuto il 72% dei punti quando ha servito la prima, mentre il russo ha faticato soprattutto con la seconda, ottenendo appena il 28% dei punti con questo colpo.

L’equilibrio nella partita si spezza quasi subito con Karatsev che ottiene il break nel terzo gioco. Il game successivo è lunghissimo, con Cobolli che alla quinta occasione riesce a trovare il controbreak. Il romano scappa anche sul 5-2, togliendo la battuta al russo anche nel sesto gioco. Purtroppo Karatsev riesce a recuperare il break di svantaggio e vince poi un clamoroso decimo game, dove annulla ben cinque set point. Cobolli, però, non si perde d’animo e trova un altro break nel dodicesimo gioco, conquistando il set per 7-5.

Il secondo set è un monologo dell’azzurro. Il numero 56 del mondo vola via subito sul 4-0 con doppio break di vantaggio, ottenuto nel secondo e nel quarto game. Cobolli non concede occasioni e Karatsev non ha la forza di reagire. L’azzurro chiude 6-1 e vola al secondo turno.